本报北京8月8日电 （记者常钦）近日，自然资源部印发《关于积极做好用地用海要素保障的通知》，梳理近年来支持重大项目用地用海行之有效的政策举措，有针对性提出保障重大建设项目落地涉及的用地用海阶段性政策措施，共7个方面26条，涉及国土空间规划、土地计划指标、用地用海审批、耕地和永久基本农田保护、节约集约用地、土地供应等内容。

《通知》在国土空间规划方面，明确了在国土空间规划批准前的过渡期建设项目用地用海的规划依据问题；在计划指标保障方面，继续坚持“土地要素跟着项目走”，进一步明晰土地利用计划指标配置规则；在建设项目用地审批方面，针对性地提出缩小用地预审范围、简化用地审查等举措；在节约集约用地方面，对超标准、无标准项目用地重申开展节地评价的要求，并明确建设项目使用城镇低效用地的，继续沿用以往的鼓励性政策措施；在土地供应方面，要求各地按照“供地即可开工”的原则，积极推行产业用地“标准地”出让机制。

据了解，《通知》出台将有效解决当前重大项目用地用海等要素保障中存在的突出矛盾和问题，进一步提高自然资源要素保障能力，推动有效投资重要项目尽快形成实物工作量，助力稳住经济大盘。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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