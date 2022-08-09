尹双红

在海南省三沙市七连屿赵述岛上，矗立着一座无人值守的气象观测站。该站记录着每一天的日升月落，提供着宝贵的海域气象观测数据。向海图强，了解海洋是重要前提，气象事业正是打开海洋大门的钥匙。

美好生活呼唤优质的气象服务，要求提高气象服务能力。2019年7月11日6时许，一艘载有32人的渔船在航行途中因风浪大而遇险。三沙市气象局立即启动应急响应，逐小时发布相关海域天气预报，为搜救提供准确及时的气象服务。近年来，三沙市气象局开通南海岛礁航线和岛际交通短临精细化预报服务，建立雷雨大风精准预警新机制，实现岛礁航线、岛际交通开停航管理融入应急管理体系。实践表明，气象服务为人民，必须面向经济社会高质量发展和人民对美好生活向往的需求，全方位保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好。

气象事业是科技型、基础性、先导性社会公益事业，技术创新是推动事业发展的关键。从1957年在永兴岛上建成西沙气象站，到2012年成立三沙市气象局，再到打造与海南自由贸易港建设相适应的科技创新平台、今年6月建成西沙国家气候观象台观测塔，65年来，三沙气象事业蓬勃发展，技术支撑、服务保障能力不断增强。在今天的三沙，自动观测取代人工观测，常规气象要素实现自动化观测，观测数据实现分钟级采集，气象观测站增加到16个。加强气象基础能力建设，增强气象科技自主创新能力，有利于更好做到监测精密、预报精准、服务精细。

推动气象事业高质量发展，离不开气象工作者的坚守与奉献。三沙市气象局有这样一群基层工作者：当8个热带气旋接踵而至时，有人连轴值班，提供“早、准、快”气象服务；台风“利奇马”袭来时，有人强忍病痛，奔赴一线参与抗击台风工作……无论情况多紧急、条件多艰苦、任务多艰巨，气象工作者们都在岗位上挺立坚守。从“新中国的西沙气象资料不能永远是空白”的决心，到“环境再恶劣也得干，因为我是气象人”的坚定，三沙气象人攻坚克难、默默奉献，推动当地气象事业不断向前发展。斗风浪、战骄阳、耐寂寞……坚守、严谨、敬业、奉献、传承的精神，激励着更多人不忘初心，努力履行好职责使命。

党建也是生产力，抓好党建添活力。一次去岛礁布设自动站时，有同志主动请缨：“作为一名党员干部，我必须要顶在最前面。”近年来，三沙市气象局以“四个一”为抓手，落实基层党支部工作联系点制度，每年至少要到联系点支部实地听一次汇报、讲一次党课、参加一次支部活动、开展一次调研。推进党建与业务融合发展，让党旗高扬在蓝色海疆上，为气象事业发展凝聚起澎湃动力。

在三沙市气象局，常听到这样一句话：“我驻三沙，国在我心。”测风云气象、守皓月晴空，对勇立潮头的三沙气象人来说，一个岛礁气象站就是一面旗帜。始终把党和国家的重托牢记于心，把人民群众的期盼践实于行，持之以恒打基础、补短板、强弱项，就能打造更优质更高水平的气象服务，为经济社会高质量发展保驾护航。

（作者为本报评论部编辑）

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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