韩 鑫

工信部发布数据显示，截至目前，我国工业互联网已应用于45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。经过4年多的不懈努力，我国工业互联网从无到有、由大变强，建成网络、平台、安全三大体系，体系化发展位居全球前列。从进企业、入园区到联通更多产业集群，工业互联网在创新发展之路上迈出铿锵步伐，汇聚成产业转型升级的强大势能。

作为制造业数字化转型的重要路径，工业互联网正在以看得见的方式推动中国制造业迈向高质量发展。横向看，工业互联网创新应用已从龙头企业内部拓展到产业链上下游，日益形成大中小企业融通发展格局。不少大企业完成自身数字化转型后，转身成为平台服务商，通过为中小企业进行智能化改造，推动协同降本增效，释放更大发展活力。纵向看，工业互联网应用范围从个别行业加速延伸向千行百业，已形成20个典型场景和上万个应用案例。量大面广的中小企业数字化转型的“刚需”，既是其自身创新发展的内在要求，更成为工业互联网产业不断壮大的强大动力。

从更深层次看，工业互联网与新一代信息技术的同频共振，拓展出融合创新的广阔前景，赋能更多行业焕发出高质量发展蓬勃生机。在钢铁行业，数字车间引入5G网络，一举实现天车作业的远程操控，综合效率大幅提升；在家电行业，工业互联网联手人工智能技术，不仅提高了产品缺陷检出率，还有效减少了人力成本……一个个新场景竞相落地、一次次新突破加速实现，如今，我国“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，优秀应用案例数量持续攀升。5G、人工智能等新技术与工业互联网融合发展、携手前行，使新技术加速迸发新动能，释放出产业转型发展的乘数效应。

数字经济时代，数据作为新型生产要素，不仅是新的经济增长点，也是改造提升传统产业的支点，这就决定了推进数字化转型必须稳扎稳打，既慢不得，也等不得。应该看到，当前我国工业互联网创新发展仍面临工业软硬件自主创新水平有待提升、设备互联互通难度较大、深层次应用不够丰富等问题。工业互联网迈过起步期进入快速成长期，要让数字化转型的引擎转得更稳更持久，必须保持创新发展的战略定力，推动融合创新、产业再造再上新台阶。

做大做强工业互联网，要解决好核心技术自主可控的问题，把产业基础夯得更实。聚焦设备互联互通、数据创新应用和设备平台安全等关键领域，通过树立标杆、制定标准、推广成果，逐步提升自主创新能力，才能让工业互联网创新发展的舞台更广阔，为新业态新模式更好落地开花提供肥沃土壤。做大做强工业互联网，也要在行业应用上多做文章。当前，我国不同企业数字化水平差异较大。研究显示，约40%的中小企业数字化处于起步阶段，亟须加强供需对接，加速规模化应用推广，促进工业互联网不断向国民经济“毛细血管”延伸，推动更多企业转型升级。

当今时代，数字技术、数字经济既是世界科技革命和产业变革的先机，也是新一轮国际竞争的重点领域。夯实产业基础、推动融合应用，奋力在工业互联网创新发展道路上跑出加速度，我们一定能赢得先机、扩大优势、掌握主动，助力中国制造在高质量发展中实现更多更大的成就。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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