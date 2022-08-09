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借力科技手段  加强协同治理

河南提升农村交通安全水平

本报记者  毕京津
2022年08月09日08:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　在河南省焦作市博爱县清化镇街道小中里村一处村道、国道交叉口，带有闪光灯、显示屏的花朵状太阳能立柱分立路口两侧，立柱顶端装有摄像头和雷达。每当车辆临近，都会有闪光灯和语音提醒：“车辆通过，请注意观察。”这是焦作市公安局交警支队推出的农村道路交通安全设施——“支路哨兵”。

　　G327国道穿村而过，日均通行大货车超过4000辆，安全问题突出。“自从装上‘支路哨兵’，过马路再也不害怕了。”小中里村村民杜新鲜说，这个设施形似花朵，乡亲们都叫它“平安花”。

　　“农村现在是交通事故高发区。”河南省公安厅交警总队事故对策支队负责人介绍，近年来，河南省较大以上道路交通事故中，80%发生在国省道沿线农村地区。“焦作市路网密集，沿线村庄又多，安全问题突出，得用好科技手段、确保道路安全。”焦作市公安局交警支队负责人介绍，他们对G327国道进行了专项整治。

　　“我们通过大数据分析，找出薄弱环节，安装了37处‘支路哨兵’、照明灯、警示带、减速带等交通安全设施。”据焦作市公安局交警支队负责人介绍，改造后的G327国道焦作博爱段，在车流量不断增长的情况下，交通事故显著下降。

　　河南省公安厅交警总队总队长冯国文介绍，除了努力建好平安路外，河南公安还对以往交通事故进行大数据分析，采取有效的措施。针对大货车肇事问题，在全省推广大货车统一靠右行驶，降低平均车速，抓拍违法变道、违规超车；针对农村群众交通安全意识相对薄弱的问题，在全省农村地区开展交通安全强基行动，以县（市）交警大队为主体，吸收包村民辅警、乡村干部、车险公司等力量参与，定期走村入户，向农民普及交通安全知识。“这些举措实施以来，全省较大交通事故年均下降20%，伤亡人数也持续减少。”冯国文说。

　　针对交警警力不足、覆盖范围有限的问题，河南省公安厅充分发挥“一村一警”优势，调动治安民辅警保障城郊、农村交通安全。

　　学生放暑假前，平顶山市湛河区轻工路小学的校门口，老师和学生们常见到马庄派出所所长韩跃鹏。每逢放学，韩跃鹏与所里的民辅警都会配合交警维持交通秩序。“湛河区地处城乡接合部，有51所中小学，交通安全压力大。我们分局民警定时定点，到各学校维持交通秩序，保障学生安全上下学。”平顶山市公安局湛河分局局长于红可说。

　　“鲁山县山区面积大，村庄分散，交警大队因警力有限，部分地方不能及时出警。我们充分发挥山区派出所积极性，进行交管业务培训，赋予执法权限，有力保障交通安全。”鲁山县公安局局长王治帮说。

　　“群众利益无小事。我们因地制宜，整合多种力量，初步形成了多警种齐抓共管、协同治理，共同促进交通安全的良好局面。”河南省公安厅主要负责人说。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月09日 07 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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