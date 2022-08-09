何 勇 钱春帆

“老徐来了，这几年，村民棉花地里套种西瓜或者荷兰豆，多赚了不少钱！”湖南省衡阳县西渡镇梅花村党总支书记刘准，对老徐满脸的服气。

老徐叫徐三阳，是衡阳县有名的高级农艺师。作为县里派往梅花村的科技特派员，他隔三差五到村里去。几年前，老徐积极推广“棉—瓜套种”和“棉花+荷兰豆”高效种植技术，使村里每年纯收入增加200万元以上。

“经济强县科技先行。”衡阳县委书记曾建华说。近年来，为了让农民吃上科技饭，围绕粮食、水果、油菜、油茶、棉花、家禽等优势特色产业，衡阳县委组织部、县科协深入全县400余家种养合作社、农业龙头企业了解情况，对接省、市高校、科研院所，按需选派90多名科技特派员，为乡村提供产业发展咨询、产业技术攻关、项目示范推广、实用技术指导及培训等方面的服务。

水稻直播机、激光平地机、无人机施肥喷药……一系列高科技操作，让衡阳县三湖镇种粮大户王水斌看到了科技对农业增产的巨大作用。

“我用到的这些新技术，离不开黄老师的指导。”王水斌所说的黄老师正是科技特派员、县农业局专家黄明春。“我们每月现场服务不少于3次，与帮扶农户时刻保持电话或视频联系，遇到问题及时指导。”黄明春说。

今年，王水斌主要选种的水稻品种容易感染稻瘟病。如果没得到很好预防，早稻产量会减少50%以上，甚至是颗粒无收。黄明春争分夺秒，制定稻瘟病预防方案，指导王水斌及时采取了救治措施。

在衡阳县西渡镇桐桥村一处养殖基地，昏暗潮湿的环境里，徐春花正打着手电，在上百个常年恒温的水池边查看娃娃鱼长势。

徐春花常年在外从事娃娃鱼孵化。10多年前，县里动员徐春花回乡创业，在家门口搞起娃娃鱼养殖。没想到，回乡第一年就跌了跟头。因大面积染病，1000多尾娃娃鱼没有存活下来。

正当徐春花着急的时候，县里派来了科技特派员小组。在科技特派员指导下，徐春花对鱼池进出水口全方位消毒，加大换水频次；为每个鱼池独立编号，及时拣出病鱼隔离养殖。科技特派员还对员工进行培训，让他们掌握系统规范的养殖技术。徐春华第二次投资饲养的1万尾娃娃鱼存活率达98%，价格也好，赚到了回乡创业的第一笔钱。如今，走上致富之路的徐春花还通过“基地+农户”方式，将技术教给其他养殖户，实现年产娃娃鱼超50吨，产值800万元。

“近年来，衡阳县将科技助农、科学普及工作纳入全县经济社会总体规划和年度方案。”衡阳县县长孙浩说，近年来，全县共向群众发放各类科普宣传资料4.5万多份，举办新型农民培训、种植技术培训、村播带货、春耕备耕等科技培训活动1200余次，培训农户50万余人次，安排农户以劳动力和责任田入股等方式与企业对接，带动8000余人就业创业，帮助农户每年增收1万多元。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 13 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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