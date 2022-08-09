近年来，四川省内江市积极引进高效示范性农业项目，运用新技术发展现代农业，带动农民增产增收。图为8月8日，在位于内江市资中县银山镇的一处智慧农业生态园内，村民在智能大棚里忙碌。

黄正华摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 13 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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