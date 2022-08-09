今年第7号台风将生成
华南地区将有较大风雨天气
2022年08月09日08:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月8日电 （记者李红梅、李刚、邱超奕）中央气象台最新预报显示，南海热带低压于8日下午生成，当日17时其中心位于海南省三沙市（西沙永兴岛）南偏西方向约170公里的南海中西部海面上，中心附近最大风力7级。预计于9日加强为今年第7号台风，并将于10日下午至晚上在海南岛东北部至广东西部一带沿海登陆。
预计，南海热带低压最大强度可达热带风暴级，风力8—9级。受其影响，9日至11日，华南沿海地区将出现较大风雨天气。鉴于南海热带低压发展趋势及对广东的影响，广东省防汛防旱防风总指挥部决定于8日18时启动防风Ⅳ级应急响应。
8日18时，中央气象台继续发布高温橙色预警、暴雨蓝色预警。陕西山西河北山东等地有较强降水过程，江汉江淮江南等地仍持续高温天气。
8日，国家防总办公室、应急管理部进一步部署辽河流域防汛抗洪及绕阳河排涝工作，督促相关省份落实强降雨防范应对各项工作。
《 人民日报 》（ 2022年08月09日 14 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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