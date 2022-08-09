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乌东德水电站——

绿电东送，点亮万家灯火（新时代画卷）

2022年08月09日08:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　乌东德水电站俯拍。
　　许 健摄（资料图片）

　　乌东德大坝开闸。
　　许 健摄（资料图片）

　　乌东德水电站珍稀特有鱼类增殖放流活动现场。
　　王 普摄（资料图片）

　　乌东德左岸电站首台机组转子吊装。
　　王 普摄（资料图片）

　　乌东德水电站技术人员在地下洞室群内作业。
　　李云奇摄（资料图片）

　　乌东德大坝近景。
　　许 健摄（人民视觉）

　　横断山脉巍峨耸立，金沙江水滚滚东流。世界第七大水电站——乌东德水电站横卧其间。自2020年6月至今年6月底，乌东德水电站累计生产清洁电能约670亿千瓦时，相当于节约标准煤2100万吨，滚滚绿电点亮万家灯火。

　　乌东德水电站位于云南省禄劝彝族苗族自治县和四川省会东县交界的金沙江河道上，是实施“西电东送”的国家重大工程，以发电为主，兼顾防洪、航运。水电站共安装12台单机容量85万千瓦水轮发电机组，总装机容量1020万千瓦，年均发电量389.1亿千瓦时，相当于每年可节约标准煤1186万吨，减少二氧化碳排放3239万吨。

　　目前，乌东德水电站各项生产管理指标稳定向好，做到应发尽发、能发多发，保障清洁能源可靠供应，为顺利实现“双碳”目标贡献力量。 

　　（本报记者  王  浩）


　　《 人民日报 》（ 2022年08月09日 20 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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