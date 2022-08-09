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京东汽车与浦林签署战略协议 携手创新新能源轮胎合作模式

2022年08月09日08:10 | 来源：中国网
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原标题：京东汽车与浦林签署战略协议 携手创新新能源轮胎合作模式

新能源汽车市场在国内正呈现规模式增长，也撬动着行业转型变革。7月27日，京东汽车与浦林成山旗下新锐电动车品牌浦林（PRINX）正式签署战略合作协议，未来双方将在供应链维度货品、服务网络、及创新业务等方面展开广泛、深入合作。京东汽车事业部总经理陈海峰表示，此次与浦林的合作意味着京东汽车将通过更加细分赛道的深度运维，更全方位、精细化地服务车主用户。浦林成山副总裁于航亦表示，此次携手，将依托京东汽车线上线下的服务生态，及浦林成山在品牌、产品、渠道、数字化服务方面的优势，进一步拓展用户服务场景，共同为电动车用户提供更优质的产品与服务。

轮胎是汽车后市场服务最关键也是竞争最激烈的一环。据悉，京东汽车此次与浦林的战略合作，核心方向涵盖共创新能源汽车轮胎的品类增长、新赛道的用户挖掘、用户生命周期洞察、商用车轮胎合作、线上线下创新零售体验等。据了解，在签约前，浦林轮胎自营旗舰店已正式上线京东。每一条浦林轮胎都承诺一年鼓包免费换新，以及5年超长质保，让用户用得安心、放心。

作为覆盖车辆全生命周期、全渠道布局的一站式销售服务平台，京东汽车已涵盖整车销售、新车上市、摩托车整车及装备、二轮电动车出行业务及服务、汽车用品配件及服务、京东京车会连锁服务门店、汽车全渠道供应链服务等业务，为消费者打造 “商品+服务”的一站式汽车消费模式，提供看车、选车、买车、用车、换车、养车的汽车消费全生命周期服务。其中，京东汽车旗下的京东京车会门店已在全国160多个城市开出超过1400家门店，不仅实现了“线上下单、线下服务”的服务模式，还通过标准化服务流程，为车主提供“正品、无忧、专业、透明”的全方位养车服务。

而浦林成山多年来围绕“智能化”发展战略，持续拓展数字化销售系统及新零售渠道，以数字技术助力渠道发展。2022年浦林成山推出全新的品牌浦林，以前沿理念与独家技术，突破传统的产品设计，打造出更符合年轻用户的轮胎产品，进一步发力新能源车市场。浦林配备有两大关键进阶技术，用于满足电动车用户对舒适性和安全性的更高需求。Silenteck吸音技术进一步解决电动车噪音痛点，显著降低电动车行驶中的空腔噪音，最高可降噪12.6分贝；Healteck 自愈合技术通过在胎冠内侧涂覆特殊的自密封涂层，在轮胎遇到刺扎后，涂层会自动填充刺穿气孔，避免漏气，减少爆胎、失控风险，进一步提高电动车驾驶安全性。

此次双方联手，将实现资源共享、优势互补，从而形成合力。有行业人士评论称，京东汽车此次与浦林的合作将进一步拓展双方更多用户服务场景，为消费者提供更优质的产品与服务，同时也将发挥最大协同优势，带动轮胎行业、乃至促进整个汽车用品行业转型升级。

(责编：董童、李源)
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