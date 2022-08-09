原标题：两部门严厉打击涉未成年人电信网络诈骗

新华社北京8月8日电 记者8日从国家网信办获悉，针对暑假期间未成年人上网时间增多的情况，国家网信办会同公安部深入清理网上涉诈有害信息，精准提示潜在受骗群众，从严从重打击不法分子，维护未成年人财产安全和身心健康。今年以来，已处置涉未成年人电信网络诈骗案件1.2万余起。

暑假期间，国家网信办反诈中心监测发现多起针对未成年人的电信网络诈骗事件。不法分子经常以加入“明星粉丝QQ群”为诱饵，声称完成任务可领取礼品或明星签名，诱导未成年人进行转账或刷单；有的宣称免费赠送游戏装备，再通过“激活费、认证费、验证费”骗取未成年人钱财，严重危害未成年人身心健康。

国家网信办有关负责同志表示，网站平台积极履行信息内容管理主体责任，在处置涉诈有害信息、整治电信网络诈骗方面发挥了作用。但同时，一些网站平台还存在责任认识不到位、制度机制不完善等问题。社交类平台、短视频平台要落实信息内容管理要求，持续排查处置涉诈信息、群圈、账号；建立完善账号监测预警机制，及时发现和处置异常账号，落实账号实名登记制度；建立完善涉诈举报机制，及时处置和反馈网民涉诈举报；对现有应用、业务、技术进行安全评估，对不符合要求的进行整改。对相关企业未履行风险控制责任致使群众受骗的，有关部门将依法追究责任。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经