原标题：兴智赋能 推动人工智能技术产业创新发展

8月4日上午，首届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛正式启动。大赛由工业和信息化部、科学技术部及深圳市人民政府共同主办，中国信息通信研究院、中国科学技术信息研究所、深圳市工业和信息化局、深圳市龙华区人民政府联合承办。大赛以“兴智赋能”为主题，旨在吸引国内外优秀人工智能创新人才参与，聚焦技术创新和应用赋能面临的痛点、难点，加速人工智能技术创新和工程化落地，推动人工智能与实体经济融合赋能水平。

工业和信息化部副部长徐晓兰表示，近年来，我国人工智能产业发展取得显著进展。人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家，突破了一批人工智能关键核心技术，产出了一批标志性产品，培育了一批专精特新企业，推动了制造、交通、医疗、民生等领域数字化、智能化转型，赋能效应逐渐加深。人工智能发展的动力在创新、关键在赋能、根本在人才，要以首届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛为契机，以创新为驱动、以需求为引领、以育人为抓手，加快构建我国人工智能产业创新发展良好循环。

深圳市市长覃伟中表示，深圳将发挥创新先发优势，加大人工智能关键核心技术攻关力度，积极拓展人工智能创新应用场景，努力打造我国人工智能技术创新策源地和全球领先的人工智能产业高地。本次大赛对于推动人工智能技术产业创新发展，助力我国建设世界主要人工智能创新中心，具有重要意义。

广州市市长郭永航表示，在广州举办行业赋能专题赛，将为产业智能化转型升级，打造数字经济引领型城市，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”注入强劲动力。广州会以更大力度推动更大规模的场景开放，提供更有竞争力的制度供给，打造更加融通的开放生态。

上海市委常委、临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山表示，上海把人工智能作为推动产业升级发展城市数字化转型、建设国际数字之都的抓手，正在全力打造具有国际影响力的人工智能高地。人工智能是临港新片区前沿产业发展的重要方向，将致力于为产业发展创造更好的产业生态，构建丰富的应用场景和优越的服务环境。

中国工程院院士潘云鹤、中国科学院院士徐宗本、中国科学院院士鄂维南发表了祝词，来自产业界、学术界的行业代表通过短片预祝大赛取得圆满成功。中国信息通信研究院院长余晓晖介绍了大赛总体情况。

中国科学技术信息研究所赵志耘宣读了大赛专家委员会名单，包括潘云鹤、徐宗本、鄂维南、王恩东、钱德沛等5位院士顾问，以及中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克等22位行业领军专家组成的主席团。专家委员会将负责项目评审、咨询建议、成果转化推广等工作。

当天，百度副总裁、深度学习技术及应用国家工程研究中心副主任吴甜，阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人，华为昇腾计算业务总裁张迪煊，云从科技联合创始人姚志强，深势科技创始人兼CEO孙伟杰等围绕人工智能技术产业发展趋势、行业应用融合路径等主题发表演讲。

据悉，本届大赛包括技术创新、行业赋能、生态构建3大专题赛和1项总决赛，专题赛初赛以线上形式开展，专题赛决赛分别在上海、广州、深圳举行，总决赛将在深圳举行。（战钊）

(责编：赵竹青、陈键)

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