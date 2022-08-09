原标题：自主创新协作网络扩至四大洲15国 助中国企业参与国际分工

中新网北京8月8日电 （记者 郭超凯）我国自主创新的区块链软硬件技术体系长安链正推动大批中国企业拓展全球业务，高质量参与国际分工。记者8日获悉，长安链协作网络已经在四大洲15个国家布局节点，在盘活跨境贸易、助力绿色低碳、商旅服务等各方面发挥重要作用。

长安链由北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头研发，是国内首个自主可控的区块链软硬件技术体系。自2019年发布以来，长安链不断拓展应用场景，建设长安链生态联盟，扩大协作网络。目前，长安链生态联盟已拥有国家电网公司、中国建筑集团、中粮集团等50家央企、国企及头部互联网企业。

除了国内节点外，长安链在德国、巴西、印度尼西亚、日本、韩国、美国等15个国家布局国际节点，覆盖四大洲，导入“一带一路”沿线国家。

微芯研究院解决方案部主任黄瑾表示，长安链协作网络通过各国节点助力中国企业搭建全球数字经济基础设施，盘活供应链，开展绿色低碳贸易。长安链通过国际化节点链接全球航空、物流、贸易、消费等相关信息资源，全面提升全球商旅服务的核心竞争力；在绿色低碳领域，长安链高质量实现“可信存证”——所有上链的数据信息可追溯、不可篡改，帮助我国更多出口商品获得绿色“通行证”。

据悉，今年年底长安链预计还将至少布局10个以上的国际节点，让协作网络不断夯实、扩展，在“一带一路”沿线国家的数字经济应用中贡献更大力量。

(责编：赵竹青、陈键)

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