原标题：第五届进博会企业展签约面积约占规划面积90%

记者从8月8日举行的第五届进博会技术装备展区展前供需对接会上了解到，第五届进博会各项筹办工作进展顺利，海外企业参展踊跃，企业展签约面积约占规划面积的90%。

8日举行的第五届进博会技术装备展区展前供需对接会是第五届进博会首场线下举办的展前供需对接会。

一大早，美壳工业(天津)有限公司总经理王雪平从天津千里迢迢赶到了上海，为的是能与首次参展进博会的西班牙A&B生物技术实验室公司就环保工业清洗剂进行深入交流。

连续四年来进博会采购的王雪平对国家会展中心（上海）并不陌生，他熟门熟路地来到了对接会现场，找到了自己的专属洽谈位。“我收到了进博会主办方的邮件，发现有款工业清洗剂展品很适合客户需求，专门前来洽谈，像这种环保的工业清洗剂，虽然单价高了不少，但可以循环利用，挥发少，综合算下来很有性价比，也代表着行业未来的绿色趋势。”

“第一次参展进博会，没想到供需对接会专门有企业为了我们前来，出乎我们意料。”西班牙A&B生物技术实验室公司中国区总经理徐孝思说。

“成交是衡量进博会成效的重要标尺，是参展商、采购商获得感的重要体现。”中国国际进口博览局副局长孙成海说，为了提升展客商的获得感，进博局对展商想见到的采购商进行定向邀请，并做好供需方双向调研，根据双方洽谈意向安排座位，提高对接效率。

第五届进博会将于11月5日至10日在上海举办，技术装备展区将首次新增人工智能专区。（记者周蕊）

(责编：赵竹青、陈键)

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