第五届进博会企业展签约面积约占规划面积90%
2022年08月09日08:27 | 来源：新华社
小字号
原标题：第五届进博会企业展签约面积约占规划面积90%
记者从8月8日举行的第五届进博会技术装备展区展前供需对接会上了解到，第五届进博会各项筹办工作进展顺利，海外企业参展踊跃，企业展签约面积约占规划面积的90%。
8日举行的第五届进博会技术装备展区展前供需对接会是第五届进博会首场线下举办的展前供需对接会。
一大早，美壳工业(天津)有限公司总经理王雪平从天津千里迢迢赶到了上海，为的是能与首次参展进博会的西班牙A&B生物技术实验室公司就环保工业清洗剂进行深入交流。
连续四年来进博会采购的王雪平对国家会展中心（上海）并不陌生，他熟门熟路地来到了对接会现场，找到了自己的专属洽谈位。“我收到了进博会主办方的邮件，发现有款工业清洗剂展品很适合客户需求，专门前来洽谈，像这种环保的工业清洗剂，虽然单价高了不少，但可以循环利用，挥发少，综合算下来很有性价比，也代表着行业未来的绿色趋势。”
“第一次参展进博会，没想到供需对接会专门有企业为了我们前来，出乎我们意料。”西班牙A&B生物技术实验室公司中国区总经理徐孝思说。
“成交是衡量进博会成效的重要标尺，是参展商、采购商获得感的重要体现。”中国国际进口博览局副局长孙成海说，为了提升展客商的获得感，进博局对展商想见到的采购商进行定向邀请，并做好供需方双向调研，根据双方洽谈意向安排座位，提高对接效率。
第五届进博会将于11月5日至10日在上海举办，技术装备展区将首次新增人工智能专区。（记者周蕊）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国有企业数字化转型提速 释放发展新动能
- 构筑了5G、北斗导航系统等一批世界级数字基础设施；填补了智能交换芯片、通用图形处理器等一批短板空白；建设了南网智瞰、中电互联等一批高水平工业互联网平台；打造了无人车、无人船、无人机等一批智能产品；培育了智慧能源、智能建造等一批引领性新模式新业态……近年来，我国有序实施国有企业数字化转型行动计划，推动国有企业在产业数字化、数字产业化等方面取得积极进展，充分发挥出国有经济的战略支撑作用。 近日，国务院国资委副主任翁杰明在第五届数字中国建设峰会上表示，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，国资央企要抓住先机、抢占未来发展制高点。…
相关新闻
- 评论
- 关注