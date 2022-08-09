原标题：2021中国自动化大会将于8月11日在昆明召开

以“传承弘扬老一辈科学家精神，奋力推进自动化高水平自立自强”为主题的2021中国自动化大会（CAC2021）将于2022年8月11—13日在云南海埂会堂举行。大会将回顾和纪念中国自动化学会六十周年发展历程，表彰在自动化学科、产业繁荣、学会建设等方面作出突出成就的老一辈科学家，设立中国自动化学会六十周年杰出贡献奖，进一步激励广大科技工作者开拓创新。

大会期间，来自中国工程院、中国自动化学会、中国空间技术研究院等6位相关领域权威专家将作6场报告。期间，还将聚焦航天、类脑智能、军事智能、智能制造、认知计算等多个前沿领域热点，设置近50个专题论坛，共话前瞻自动化科技未来发展。

此外，大会还邀请龙芯中科、百度、华为等近30家中外企业，集中展示自动化、信息与智能领域最新研发成果、应用实践等软硬件产品，让会企深度融合，共同开辟自动化、信息与智能科技领域创新发展新途径。（记者 王发勇）

(责编：赵竹青、陈键)

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