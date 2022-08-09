农业银行全力支持基础设施基金重大项目落地见效
近期，国务院常务会议确定了政策性、开发性金融工具支持重大项目建设的举措。由国开行、农发行成立3000亿元基础设施专项基金（以下简称“基金”），用于补充重大项目所需的资本金，引导金融机构加大配套融资支持。7月31日，农业银行第一时间完成苏台高速项目1.32亿元贷款投放，率先实现全国商业银行首笔基础设施基金项目配套融资，有力支持重大项目建设。农业银行积极贯彻落实国家战略部署，将加大信贷投放、助力稳定经济大盘作为全行经营工作的重要内容，全力支持基础设施基金重大项目落地，切实履行服务实体经济主力银行的责任担当。
推动商业银行首笔配套融资业务落地。农业银行高度重视基金重大项目配套融资支持工作，密切关注基金投放进度，通过总分支四级联动，加快推动项目落地。7月31日，在国开基金1.38亿元资本金投放到位的第一时间完成苏台高速项目1.32亿元贷款投放，实现全国商业银行首笔基础设施基金项目配套融资。
加大资源保障制定专项服务方案。根据基金的投资范围，农业银行明确交通、水利、能源等网络型基础设施，信息科技物流等产业升级基础设施，地下管廊等城市基础设施，高标准农田等农业农村基础设施，国家安全基础设施等五大基础设施为主要合作领域。详细梳理现有储备项目，紧密跟进基金投资项目和专项债项目，加大对现有产品的推广应用，充分利用农业银行在资金、产品、渠道等方面的优势，“一户一策”制定服务方案，着力满足客户和项目个性化金融需求。同时，农业银行为国开行、农发行基金支持项目匹配专项信贷政策，并在定价等方面给予优惠政策，进一步发挥好绿色通道、联合会商等机制，在把握实质性风险的基础上，提高审批效率。
建立高效工作机制。农业银行召开重大项目营销投放推进会，组建营销支持团队，主动对接发改委、国开行和农发行，建立“总分联动、双线协同”的工作机制，坚持督导督办。快速开展项目营销对接，聚焦项目清单形成工作台账，落实落细营销责任，吃透政策，用好产品，做到早介入、早谋划、早见效。
农业银行积极落实国家运用政策性、开发性金融工具支持重大项目建设的政策，持续加大金融对实体经济和重大基础设施项目的支持力度，增强信贷增长的稳定性，实现扩投资、带就业、促消费综合效应，助力稳定宏观经济大盘。
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