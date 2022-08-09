8月8日，华润集团在深圳举行“2022年可持续发展报告暨碳达峰行动方案集中发布会”，发布了该集团及下属业务单元、三级单位共26份可持续发展报告、9份社会责任报告、5份ESG报告和1份碳达峰行动方案。据介绍，这是华润集团发布的第15份社会责任报告，也是第1份可持续发展报告。

华润集团举办2022可持续发展报告暨碳达峰行动方案集中发布会。（受访者供图）

2022年2月，中央全面深化改革委员会第二十四次会议审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意见》，为中国企业特别是各大央企如何加快建设世界一流企业指明了方向。3月，国务院国资委正式成立社会责任局，旨在进一步推动国有企业履行社会责任的政策建议，指导所监管企业履行社会责任。

3月以来，随着多家央企陆续发布2021年可持续发展报告，不同行业央企在可持续发展方面的实践成果逐渐展现。以华润集团为例，2022年其整体社会责任报告“质”与“量”较往年稳步提升。截至今年7月底，华润共37家单位编制责任报告，近七成单位持续发布报告已超过8年。其中，华润集团发布了《华润集团可持续发展报告》和《华润集团碳达峰行动方案》，本份碳达峰行动方案为该企业首次编制印发，提出了华润碳达峰行动的指导思想和基本原则，明确了总体要求、主要目标、重点任务，绘制了华润碳达峰时间表和路线图，把碳达峰碳中和融入了华润的业务发展全局，迈出了责任融合的实质性一步。华润业务单元层面，共发布了28份责任报告，基本实现全覆盖，业务单元下属企业发布了11份报告，其中华润置地实现了下属所有大区公司和万象生活报告编制的全覆盖。

根据权威第三方报告评级机构评级，华润集团及华润电力、华润置地、华润燃气3家业务单元社会责任报告获中国企业社会责任报告评级专家委员会“五星+”评级，14家业务单元获五星评级；华润啤酒、华润创业等业务单元获GRI国际标准认证；上市公司层面，MSCI、富时罗素、恒生指数等主流ESG评级机构给出的评价也逐年提升，华润啤酒、华润置地、华润医药获MSCI BBB等级。部分单位还在中文版报告的基础上，发布了英文版报告和简版报告等。

据了解，华润集团于2006年发布《华润集团企业公民建设指引》。经过十余年的总结与提升，华润履责视野扩展到股东、政府、员工、客户、消费者、供应链、社区等各个层面，逐步建立了以六大履责维度为核心的责任报告编制体系，并形成了以编写社会责任报告为契机，推动管理、促进践行、深化融合的责任管理路径。

在本次发布会上，华润集团还正式启动了“华润集团社会责任品牌树”项目，通过梳理、盘点集团旗下优秀履责项目，形成“价值华润”和“美好华润”两大系列责任品牌系列，旨在通过对华润集团优秀履责实践项目的有效管理，推动责任项目的集团化运作和品牌化发展，实现华润集团社会责任履责实践和品牌公益项目向纵深发展。

(责编：董童、李源)

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