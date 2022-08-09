人民网记者 罗知之 王震

“政策给力、自己努力，就有信心！”今年5月，邱杰在深圳的咖啡店开业了。回顾创业过程，他特别感谢两项帮扶政策：一是免租金，二是免税。

市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。面对复杂演变的国际局势和跌宕反复的新冠肺炎疫情，今年上半年，尤其是4月份以来，一些经济指标明显走低，困难在某些方面和一定程度上比2020年疫情严重冲击时还大。亿万市场主体面临着重大压力与挑战。

习近平总书记高度重视市场主体发展。他强调，要千方百计把市场主体保护好，为经济发展积蓄基本力量。

在疫情防控、稳定经济正吃劲的时候，4月29日，中共中央政治局召开会议强调，要稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。

5月24日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》。各部门各地区政策举措密集发力，帮助企业挺得住、过难关、有奔头。

各大市场主体迎来政策“及时雨”。数据显示，截至7月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元；上半年，金融机构对实体经济发放的人民币贷款比上年同期多增6329亿元……

强有力的稳经济举措，有效激发了市场活力。1至5月，全国新设市场主体1151.4万户，在较大基数的基础上实现正增长。中国经济经受住武汉保卫战以来最严峻的疫情防控考验，企业预期持续改善。

央地齐发力 保市场主体政策坚强有力

“安危不贰其志，险易不革其心。”习近平指出，人类历史告诉我们，越是困难时刻，越要坚定信心。

今年一季度，我国经济运行总体实现平稳开局，生产继续稳步恢复，内需拉动作用提升。但从3月份开始，疫情发生频次明显增加，波及范围不断扩大。我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。

4月29日召开的中共中央政治局会议围绕努力实现全年经济社会发展预期目标作出了一系列重大部署。这次重要会议强调：疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。

中共中央政治局会议的把舵定调，为市场主体带来了迎战困难的信心与资源。

保市场主体就是保就业、保民生，激活市场主体就能提升经济的韧性与潜力。“青山常在”的背后，离不开政府在关键时刻“扶了一把”。

今年以来，中央与地方陆续出台了一系列助企纾困政策举措，特别是针对中小微企业，从实施组合式税收优惠、提高稳岗返还标准、促进中小微企业融资、减免物业房租等多个方面加强了纾困帮扶力度。

各地方各部门还结合企业实际运营需求，在保障物流畅通、支持复工复产、降低经营成本、优化助企服务、助力开拓市场等方面采取了一系列配套措施，帮助市场主体渡过难关。

中央政府层面。在实施大规模增值税留抵退税，降低企业融资成本等政策的基础上，5月24日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，推出33条具体举措加强稳企纾困，更好服务稳增长大局。

地方版“一揽子稳经济政策措施”随之迅速出台——北京“稳经济45条”、上海“重振经济50条”、浙江“稳经济38条”、甘肃“稳经济53条”、广东“稳经济131条”……

7月24日，工人在河北省唐山市海港经济开发区一家罐体制造企业的焊接车间工作。新华社记者 杨世尧摄

各地区各部门还研究各区域的经济结构特点，精准锚定、科学施策，充分挖掘政策的效能、效果。

——北京立足于科技创新、数字经济等优势，在《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》中提出充分发挥优势企业带动作用，不断提升高精尖产业发展能级等，其中多次提到“创新”二字，12条举措与科创相关。

——上海通过“缓免减退补”助企纾困，推动复工复产复商复市，让城市重拾“烟火气”，推出了包括允许特困行业缓缴税费、房租减免以及取消企业复工复产复市白名单制、建立长三角产业链供应链互保机制等重要措施。

——广东近1.5万字的《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》中，共出现了56个“快”字，同时提出鼓励平台企业境外上市、恢复国际航班等多项可操作性强的“硬举措”。

——吉林将稳住汽车产业作为全省稳增长“重头戏”，推出购车补贴等提振汽车消费的举措。

……

随着疫情防控形势好转和一揽子稳增长政策措施落地见效，5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升，二季度经济实现正增长。初步核算，上半年国内GDP实现同比增长2.5%。

激发市场主体活力 助企政策真解渴、解真渴

随着我国市场主体陆续复工达产，上半年经济企稳回升得到了重要支撑。在市场中，新老政策效应叠加，企业活力竞相迸发。

——留抵退税政策行业扩围，“真金白银”增添企业信心。

“上半年已享受到193万元的留抵退税，政策扩围后，又能享受120万元左右的退税款。”湖南省永州市高卫汽车销售服务有限公司财务负责人告诉记者，留抵退税政策帮助公司缓解了资金压力，增强了发展信心。

7月1日起，增值税留抵退税政策行业再扩围，新增“文化、体育和娱乐业”等7个行业，为支持小微企业和制造业等行业发展、提振市场主体信心、激发市场主体活力再“添一把火”。

截至7月20日，今年已有20005亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户，超过2021年全年退税规模的3倍，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元。

——房租、贷款、补贴等政策，化解中小微企业“燃眉之急”。

“房租减免政策，让我有了转机。” 徐先生在北京市经营一家艺术工作室，受疫情影响，今年前4月几乎没有收入，租金减免政策帮他省了近120万元房租。

降成本，是增强企业获得感的重要一环。今年以来，政府推出了包括阶段性减免房租、降低用水用电用网成本、失业保险稳岗返还、整治涉企违规收费等多项举措，直接降低生产经营成本，帮助企业纾困稳岗。

此外，金融机构也在加强对实体经济的资金支持，推动降低企业综合融资成本，为市场主体增加应对困难的底气。数据显示，6月末，普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款增速高12.6个百分点；普惠小微授信户数为5239万户，同比增长36.8%。

——畅通供应链、物流链，企业复工复产取得积极成效。

7月以来，位于江苏无锡市新吴区的江苏微导纳米科技股份有限公司一直在争分夺秒赶制订单。“得益于货运物流的通畅，今年上半年，我们新增订单规模超过2021年全年总和，现在还在持续增长。”该企业负责人说。

7月11日，在江苏微导纳米科技股份有限公司产业化应用中心，工程师正在检测作业。受访者供图

货运畅通是生产资料供应、企业复工达产的重要保障。中共中央政治局4月29日召开会议强调，要坚持全国一盘棋，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。

将处于产业链关键节点的中小微企业纳入重点产业链供应链“白名单”；择优支持全国性重点枢纽城市；支持加快农产品供应链体系建设……目前，全国物流保通保畅工作取得了阶段性成效，重点枢纽基本复工达产。7月以来，全国铁路货物发送量、公路货运量、监测港口完成货物吞吐量、主要国际航空口岸货邮运输量、邮政快递业务量分别达到2019年同期的111.1%、95.6%、116.4%、103.7%和185.2%。

抓住经济恢复关键期 为实现更大发展积蓄力量

今年上半年，我国经济顶住了超预期因素冲击保持增长。但也要看到，市场主体经营仍比较困难，经济持续恢复基础不稳固。三季度是决定全年经济目标任务能否全面实现的“黄金期”和“关键期”，要抓住经济恢复关键期，狠抓稳经济一揽子政策落地见效，持续增效力激活力添动力，不断巩固经济稳定恢复的基础。

7月28日召开的中共中央政治局会议强调，要发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。

今年以来，习近平总书记在地方考察中频频走进生产、研发一线，鼓励企业迎难而上、克难攻坚，对企业实现更大发展提出殷切期望。

走进位于武汉的华工激光高端装备制造车间，国产化的IC载板激光刻蚀装备不仅工作效率和检测准确率更高，成本也更低。一个多月前，习近平总书记视察华工激光时，就参观了解了这一设备。“我们瞄准芯片检测技术，耗时两年多，攻克了这项‘卡脖子’技术。去年底投入商业化应用以来，短短半年已占据国内市场20%的份额。”华工激光PCB及切割产品事业部副总经理陈俊说。

华工激光科技馆中展示的激光切割微型黄鹤楼。人民网 郭婷婷摄

在四川成都，通威集团打通光伏产业上游，将高纯晶硅生产成本从每吨100万元，一路降到3万-4万元/吨，为企业发展迎来先机。该企业相关负责人介绍：“我们实现了高纯晶硅‘中国智造’，各项技术指标、生产成本、综合能耗、产能规模均达到全球领先水平。”

“只有科技创新能力强，才能实现国家的发展。”中国工程院院士、华中科技大学校长尤政表示，要延伸创新链、完善产业链，打造更多的新产业、新领域、新赛道、新优势。

“营商环境的持续改善大大激发了市场主体的活力。同时，企业通过开源节流、调整工作方式和业务模式等方式保障生产，也有力支撑了国民经济的企稳回升。”国务院发展研究中心企业研究所副研究员马晓白表示，要持续优化营商环境，深化“放管服”改革，继续为企业发展破除障碍，夯实经济发展的基础。

中流击楫，劈波斩浪。压力之下，我国经济释放出巨大潜力和动能，展现出应对各种不稳定不确定性的强大韧性和潜力。广大市场主体乘风破浪、励志笃行，必定能在困境中实现凤凰涅槃、浴火重生，为实现中国经济高质量发展积蓄力量。（朱虹、耿志超、郭婷婷、孙翼飞对此文亦有贡献。）

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(责编：王震、吕骞)

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