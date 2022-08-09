新华社酒泉8月9日电（记者杨晓敏）8月9日12时11分，谷神星一号遥三运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功发射升空，将搭载的泰景一号01/02星和东海一号卫星共3颗卫星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

泰景一号01/02星主要用于提供商业遥感服务，东海一号卫星主要用于验证微小型偏振光相机多模式遥感探测技术。

这是谷神星一号运载火箭的第3次飞行。

(责编：徐婵、牛镛)

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