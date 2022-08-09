新华社北京8月9日电 题：露营持续升温观察

新华社“新华视点”记者

“音乐会+露营”“景区+露营”“集市+露营”……这个暑期，许多地方举办多种形式的露营主题活动引爆夏日消费热潮，成为令人瞩目的市场亮点。

露营热度持续攀升

7月中旬，北京世园公园举办露营文化节，开辟出28万平方米营地，提供1000多个露营营位，让人们玩转仲夏；8月初，各地一些房车旅游爱好者们齐聚新疆特克斯县喀拉峻草原露营，感受星空下天山里别具一格的浪漫；上周，吉林省首届露营生活节开幕，各大品牌露营产品集中展览，60多项丰富多彩的露营相关活动陆续推出……

北京世园公园露营营地。新华社记者 李春宇 7月16日摄

近期，各种形式的露营主题活动在全国多地开展。资深露营爱好者张丹感慨：“露营越来越火，人越来越多。”

自2020年以来，露营热度持续攀升，并在今年呈现加速爆发的态势。大众点评数据显示，今年上半年，露营搜索量较去年同期上涨447%，被分享过露营相关评价的线下商户数量同比上涨240%。

旅游运营商中山考拉负责人介绍，今年以来，受疫情影响，1月至5月“酒店+景点”组合商品的销量仅为去年的二至三成，露营商品的销量同比增长了3倍以上。

同时，随着露营走热，“露营+”的创意概念顺势而生。“露营+景区”“露营+美丽乡村”“露营+亲子活动”等不断涌现，露营与更多场景、活动结合起来。

河北涞源以“星空”“云海”等景观为特色，推出系列露营项目；贵阳市天河潭旅游度假区举行荧光跑+露营嘉年华；青岛、厦门等城市举办“潮人露营音乐会”。同时，剧本杀、相亲、研学等也被纳入露营活动内容。

拉动上下游产业发展

企查查数据显示，我国现存露营相关企业6.06万家。其中，2020年新增9690家，2021年新增2.19万家，2022年至7月末，新增1.78万家。

配套装备产品市场随之火热。今年“618购物节”期间，多个购物平台露营装备销售火爆。《百度×京东618消费趋势洞察报告》显示，便携桌椅床、救援装备、帐篷/垫子、野餐用品成交额同比分别增长541%、227%、165%、142%。天猫“618”第一波，包括帐篷、天幕、防潮垫、营地车在内的露营相关商品销售额同比增长超2倍。6月1日至7月31日，美团上露营相关商品的整体订单量比去年增长超30倍。

7月24日晚，游客在河北省遵化市团瓢庄乡山里各庄村废弃选矿厂上修建的景区露营。新华社发（刘满仓摄）

多位露营爱好者告诉记者，如今的露营更追求精致，强调形式和氛围，拍照要好看。“原来只带帐篷、睡袋、必备的食物和水。”张丹说，现在从天幕、投影仪到咖啡机、氛围灯、鲜花等，仪式感拉满。

户外品牌牧高笛近日发布的2022年半年度业绩预增公告显示，国内露营装备市场需求旺盛，公司自有品牌的露营装备及周边线上自营渠道上半年收入同比增长248%左右，线下渠道同比增长338%左右。

“目前多家生产露营装备的企业产能已经饱和，订单排到了6至8个月以后。”户外品牌自在之地负责人杰瑞透露。

随着房车露营爱好者增多，房车销售市场一路升温。中国汽车流通协会发布的数据显示，2022年一季度全国房车市场销售2425辆，同比增长17%，销量为近5年同期最高。今年“五一”假期，深圳等地房车营地火爆。“营地30多台房车位全部订满，以往没有这种情况。”一位房车营地负责人说。

甘肃省永靖县刘家峡魏家坡房车露营活动现场（无人机照片）。新华社记者 陈斌 5月21日摄

根据艾媒咨询发布的研究报告，2021年中国露营经济核心市场规模达到747.5亿元，同比增长62.5%；带动市场规模3812.3亿元，同比增长率为58.5%。预计2025年中国露营经济核心市场规模将上升至2483.2亿元，带动市场规模将达到14402.8亿元。

多措并举引导露营产业规范健康发展

中国汽车流通协会房车分会副会长廖红斌认为，国际露营市场上80%的装备都产自中国，我们的露营装备产业具有优势。

成都大牧户外露营装备一站式体验馆负责人沈健表示，未来大家对露营的诉求可能会有所不同，定制化、专业化增强，与其他场景、行业组合的“露营+”模式越来越多。

露营品牌大热荒野创始人朱显认为，大众回归自然、释放自我的需求始终存在。露营是包容性很强的业态，咖啡、集市等各种业态都能与其融合。预计国内露营市场经过目前的爆发后会进入平稳发展期，成为较为普及的户外活动方式。

7月2日，游客在河北省保定市涞水县的野三坡景区露营基地休闲玩耍。新华社记者 高博 摄

随着持续升温，露营也暴露出一些问题。部分露营者选择不具备基础条件的地点活动，造成植被损坏、环境污染等。

对此，多个城市出台举措，开辟专属露营区域。例如，广州在年初推出第一批24个绿地草坪帐篷区，在符合条件的公园内划定专门区域供游客搭设帐篷；前不久，成都市公园城市建设管理局出台《成都市公园（绿道）阳光帐篷区开放试点方案》，在市内各个公园绿道划定22个帐篷区，供市民露营；北京市园林绿化局日前印发《北京市公园绿色帐篷区管理指引（试行）》的通知，引导公园开展露营活动。

去年10月，浙江省湖州市出台《湖州市露营营地景区化建设和服务标准》《湖州市露营营地景区化安全防范指南》等多个文件，对露营营地的建设标准、安全监管等方面做出了规定。最近一段时间，武汉、济南等多地发出“无痕露营”倡议。（记者宋佳、吴文诩、薛晨、周晔，参与采写：孙彤）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经