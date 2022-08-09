新华社北京8月9日电（记者高敬）国家核安全局副局长、核电安全监管司司长汤搏9日介绍，截至2022年6月，我国在运核电机组54台，在建核电机组23台，在运在建核电机组数为全球第二。

他是在当天举行的第29届国际核工程大会开幕式上介绍这一情况的。

汤搏介绍，核电的发展为保障能源供给、改善环境和促进碳达峰碳中和目标作出了积极有益的贡献。我国在大力发展可再生能源的同时，为核电确立了积极安全有序的发展方针。目前，在运核电厂的安全运行指标不断提高，居于国际先进行列。

中国核学会理事长王寿君在开幕式上表示，经过30余年的发展，我国核电技术取得了长足进步。目前，我国已拥有“华龙一号”和“国和一号”第三代核电技术，大型先进压水堆及高温气冷堆研发持续推进，陆上商用模块化小堆开工建设，钠冷快堆、熔盐堆、聚变堆等先进核能系统的关键技术研发获得新突破。

王寿君介绍，2021年，我国提出了积极安全有序发展核电。随着推进“双碳”目标、保障能源安全等要求的落实，核能发展迎来重要机遇期。预计到2025年，我国核电运行装机容量将达7000万千瓦左右。

据悉，国际核工程大会由美国机械工程师学会和日本机械工程师学会于1991年共同发起，是核工程领域内最重要的全球性学术会议。中国核学会2005年起成为会议的主办方之一。

第29届国际核工程大会8月8日至12日在北京和深圳举行，主题为“核能创新助力碳中和未来”，来自20多个国家的1200余名专家学者参会。

(责编：胡永秋、袁勃)

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