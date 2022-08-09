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我国科研工作者育成肉牛新品种“华西牛”

2022年08月09日23:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月9日电（记者于文静）历经43年协同攻关，我国科研工作者育成了具有自主知识产权的肉牛新品种“华西牛”，这将提升肉牛种业竞争力，对于推动产业发展、农牧民增收具有深远意义。

　　这是记者9日从中国农业科学院北京畜牧兽医研究所了解到的消息。

　　中国农科院副院长刘现武表示，近年来我国肉牛生产总体保持增长态势，生产水平逐步提升。但也要看到，牛肉产量还不能完全满足消费快速增长需要。原因主要是我国肉牛业起步晚，品种生产性能与国际先进水平有较大差距，养殖机械化程度和生产效率等方面也有待提升。

　　据了解，中国农科院牧医所牛遗传育种科技创新团队组织全国优势育种队伍，持续多年协同攻关，并在多个省份进行示范推广，育成了肉牛新品种“华西牛”。该品种于2021年12月通过国家畜禽遗传资源委员会审定。

　　据悉，“华西牛”既适应我国牧区、农区及北方农牧交错带，也适应南方草山草坡地区。成年公牛体重达900公斤，成年母牛550公斤以上，屠宰率62.39%，净肉率53.95%，平均育肥期日增重达1.36公斤，主要生产性能达到国际先进水平。

　　农业农村部种业管理司二级巡视员谢焱表示，“华西牛”是大家畜育种的一个重大代表性成果。在种群性能上，具有生长速度快、适应性强的优势；在核心技术上，实现了全基因组选择技术的突破；在组织机制上，成立了育种联合会并以实体形式运行，有机整合了育种企业、科研机构等优势单位力量。

　　中国农科院牧医所副所长李俊雅表示，肉牛作为典型的大家畜，世代间隔长、繁殖效率低，加上生产模式复杂，育种数据收集难度大。“华西牛”的成功培育，得益于多方发力、联合育种和科技创新。

　　李俊雅说，“华西牛”育种联合会将持续开展选育工作：对标世界主流品种，进行持续选育提升，完善育种技术体系及相关标准；开展国际联合遗传评估；建设“华西牛”种公牛站和国家级核心育种场。通过进一步完善育繁推技术体系，不断提高市场竞争力。

(责编：白宇、杨光宇)
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