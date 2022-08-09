丹寨县位于贵州省东南部，国土面积940平方公里，辖4镇2乡1个街道办事处1个省级经济开发区，总人口17.9万人，少数民族占89.33%，是一个以苗族为主，水、侗等多民族聚居县，2019年4月，贵州省政府批准丹寨县退出贫困县序列，如期实现脱贫摘帽。丹寨县纬度低、海拔高、日照少、云雾多，森林覆盖率高达70.67%，全年空气质量优良率达99.7%，土壤中含硒、锌微量元素，是发展生态有机茶叶的天选之地，2021年，丹寨县将茶产业作为全县“一县一业”优先发展。

审计署从2015年定点帮扶丹寨县开始，就一直把发展产业作为实现群众增收的重要渠道。大力发展茶产业，是定点帮扶所下的“先手棋”，践行 “绿水青山就是金山银山”发展理念，是定点帮扶所打的“组合拳”。如今，在审计署派驻第一书记的甲石村，1200亩的茅草坡茶园在盛夏的阳光下翠绿点金，丛丛茶树如五线谱般延伸开来。

一、党建引领发展茶叶基地，培育种植端的“金草坡”

昔日“茅草坡”焕发新颜，今朝“金草坡”绿意无限。审计署以甲石村为试验田，从无到有、从有到强地打造了 “甲石白茶”。发展产业之初，群众有顾虑，村民不理解，审计署驻村第一书记坚决扛起党员重任，带领村两委成员、党员走村串寨到老百姓家中做工作，召开院坝会、板凳会倾听群众的困难与诉求，帮助群众算好增收账，让群众理解产业、支持产业、参与产业。千方百计协调项目资金，引进龙头企业，采取“公司+合作社+农户+基地”方式，于2015年在甲石村开山发展800亩规模的茶叶基地。

群众有实惠，集体有产业，生态有保护，通过采取集体山林流转的方式，甲石村进一步扩种茶叶规模至1200亩，为建档立卡户与村集体找到了一条稳定增收、生态环保的产业发展道路。通过投入扶贫资金和土地流转费等入股，保证企业运转有资金，实现土地承包经营权股权化、集体资产股份化、农村资源资本土化，盘活村集体荒山闲置资源。每年直接为群众带来土地租金收入60万元，基地前四年建设期公司每年分红村集体1万元，从第五年至第二十五年盛产期公司每年分红给村集体5万元，后五年茶叶萎枯期公司每年分红给村集体3万元，30年的合作协议期间公司预估分红给村集体114万元。依托茶叶基地，甲石村开发公益性岗位“护林员”，每年带动群众户均增收1万元，引导群众主动守护绿水青山，走出了一条生态保护与农民增收致富同步发展的乡村振兴之路。如今茅草坡上新栽种的“黄金叶”茶叶蔚然成景，老百姓在这里找到了致富的新门路，茅草坡也变成了名副其实的“金草坡”。

二、聚焦延伸产业发展链条，打造加工端的“金叶子”

老百姓“上山采茶青，下山拿茶钱”，让乡亲们在家门口就能赚钱，让茶叶更多造福群众，这是审计署帮扶茶产业的发展远景之一。为推进农村一二三产业融合发展，延长产业利益链条，审计署统筹内外资源，协调引进力量，全面搭建起来炒制加工、冷链仓储、金融支持、配电保障的综合加工体系。审计署在全县主要产茶地投建2个标准化茶叶加工厂，每日初制茶产量可达到1.6吨。并协调投入资金60万元，在甲石村建设1座双温区冷库，充分满足产茶旺季加工与冷链仓储需求。

协调引进南方电网在丹寨县设立分公司，新建供电线路及下业扩延伸项目工程，并为甲石村茶叶加工厂与冷库运行做好电力保障。协调中国妇女发展基金会支持丹寨县母亲水窖项目资金55万元，投建灌溉水窖解决茶叶基地工程性缺水难题；直接投入与多方筹集资金共220万元，修建硬化了茶产业路，便利群众务工生产。协调农业发展银行发放银行贷款200万元支持茶叶基地建设。通过配齐基地灌溉用水、产业道路等要素资源，降低基地生产成本、提高管理效益。各项要素保障到位了，甲石茶产业更加蓬勃发展，带动在基地稳定就业90人，每年采茶季带动1500人次以上，辐射带动全县乃至邻县的群众务工，每年促进农民务工，增收600万元以上。老百姓的腰包更鼓了，发展茶产业的信心更足了，看着一片片翠叶在家门口就能变成“金叶子”。

三、多措并举拓展茶叶渠道，端稳销售端的“金饭碗”

“人入黔、货出山”，审计署帮扶推动丹寨茶叶产业实现“黔货出山”，加快茶叶产供销对接，通过融合发展线上线下两大市场，运用线上专馆、推介活动、对口销售、机关直采等方式，打造一体化产业平台，促进消费，拓展市场，助推丹寨县乡村振兴。整合媒体资源，强化宣传推介，让丹寨茶叶“上网上线”，审计署在《中国审计》《审计观察》等刊物上登载以丹寨茶叶为代表的农产品公益广告，与中国国铁集团合作实现产品上线“爱购扶贫馆”，与中国农业银行合作上线“掌银扶贫商城”，与人民优选网等网络媒体合作进行茶叶推介宣传。深化拓展线下市场，利用东西部协作开展订单化生产销售，甲石村茅草坡茶叶基地-加工厂-直供浙粤。持续加大丹寨县农特产品购买力度，审计署每年常态化在国家法定节假日前后，开展消费扶贫日活动。今年以来，审计署利用机关智慧工会平台上线丹寨茶叶等农特产品，鼓励干部职工全员参与消费帮扶。通过多渠道的推介与销售，仅甲石村茅草坡茶园就已经累计为全村建档立卡户带来125万元的分红收入，为村集体经济带来14万元的资金收入，真金白银地让群众们端稳了“金饭碗”。

四、挖掘特色打造地域品牌，擦亮品牌端的“金名片”

民族原生态，丹寨孕茶香。丹寨县被誉为“中国富硒锌茶叶之乡”，土壤里富含“抗癌之王、生命之花”的硒锌微量元素，茶园的茶叶生长于此，天然富含硒锌元素，品质有保障。立足丹寨资源禀赋，挖掘地方特色，审计署致力为丹寨茶叶协助打造一条高端化、标准化、规范化的品牌发展道路。开展帮扶以来，审计署协调万达集团，开展全国首创“企业帮县、整县脱贫”社会扶贫项目，推动以马寨茶园为代表的茶叶经过285项严苛检测，获得欧盟SGS认证。高品质、原生态的茶叶需要抱团发展、共创品牌，审计署积极帮助推动申报地理标识品牌，在品牌建设上，在成功帮助塑造了“丹寨甲石白茶”基础上，协助打造丹寨县“丹寨云硒茶”公共品牌，目前，全县授权使用企业数量达26家，“云硒茶”知名度和影响力得到了极大提升，对丹寨茶产业发展的引领作用逐渐体现。自审计署帮扶以来，丹寨县连续被评为“全国重点产茶县”“中国茶业百强县”。2021年获“年度智慧茶业样板县域”称号，是贵州省重点产茶县之一。下一步要继续推动茶产业区域公共品牌发展，实现茶、文化、旅游三大产业融合发展，推动有条件的茶叶基地纳入到具有浓郁民族文化、茶文化及地域特色的生态茶旅精品旅游线路，实现茶旅文化、茶旅品牌、茶旅产品一体化，以旅兴茶，以茶促旅，擦亮属于丹寨茶叶的“金名片”。

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(责编：李源、董童)

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