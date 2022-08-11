人民网记者 车柯蒙

当前，乡村振兴战略正在有力有序推进中，一系列税费支持政策落地见效，持续巩固拓展脱贫攻坚成果、促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。人民网推出“以税收红利推动乡村振兴”系列报道，聚焦税收政策助力下，我国“希望的田野上”展开的乡村振兴生动画卷。

“106万元退税款很快就到了公司账户，我们将用这笔资金增建低温仓库、更新仓储设备、创新科技储粮、提升粮食质量检验功能。”在吉林省四平市，一家主营谷物仓储的企业负责人王智勇说。

进入夏季后，在高温高湿的气候条件下，粮食储存的难度大大提高。为使粮食损失尽可能降低，该企业急需建设低温仓库，提高科技储粮水平，但也造成了经营成本持续提高，留抵退税款的及时到账解决了企业发展的难题。

实施大规模增值税留抵退税，是新的组合式税费支持政策的“重头戏”，是今年稳定宏观经济大盘的关键性举措。自今年7月1日起，农、林、牧、渔业纳入按月全额退还增值税增量留抵税额、一次性退还存量留抵税额的政策适用范围，进一步为涉农经营主体减负担、添信心，用留抵退税红利激发乡村振兴活力。

中国税务学会理事、山东财经大学教授潘明星对人民网记者表示，2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，将农、林、牧、渔业纳入按月全额退还增值税增量留抵税额、一次性退还存量留抵税额的政策适用范围对于做好“三农”工作，全面推进乡村振兴具有特别意义。从“农、林、牧、渔业”来看，涉农行业经营的季节性强，例如，麦收季节的收粮仓储，集中购进支出货款导致进项税额骤增，“按月全额退还增量留抵税额”可谓“雪中送炭”；“批发和零售业”“住宿和餐饮业”“居民服务、修理和其他服务业”等，也是乡村振兴的适宜产业。对于新办企业而言，“按月全额退还增量留抵税额”可助力企业成长；与此同时，不少涉农企业因受到疫情影响销售额锐减，“按月全额退还增量留抵税额”可为企业纾困解难。

随着大规模增值税留抵退税政策扩围，越来越多涉农企业享受到退税红包，谱写了乡村振兴新篇章。

刚刚立秋，湖南省长沙市岳麓区雨敞坪镇，一家农业科技开发有限公司负责人宁进忙着给瓜果蔬菜浇水、追肥，3500亩的种植基地里，辣椒、黄瓜、韭菜、水稻等农作物静候丰收时节。

“近年来，国家出台的对农业和农业从业人员的税费支持政策力度很大，仅仅是今年上半年，我们就享受了增值税留抵退税2次。”宁进表示，“税收优惠政策助力新农人降本增效，我相信，通过抓住机遇，提升发展质量效益和竞争力，我们一定能走出产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。”

位于三亚、乐东、陵水三地的南繁科研育种基地是我国重要的农作物种子南繁基地。乐东黎族自治县地处北纬18度以南，具有得天独厚的光温气候条件，位于该县的抱孔洋南繁配套服务区项目旨在打造集科研生产、科普教育、农旅融合为一体的国家南繁科研育种基地配套服务区，项目建成后，将极大推动乐东南繁产业高质量发展。

“公司由于项目前期投入资金大、资金回笼周期长，加上受疫情的影响，企业资金周转面临较大挑战，为了确保整体施工进度，目前只能通过贷款来补充资金需求。”抱孔洋南繁配套服务区项目建设的承接企业财务负责人贾明秋说道，“在了解到我们的困难后，乐东县税务局主动上门服务，辅导我们公司享受了660余万元的增值税留抵退税款。这笔退税款不仅缓解了我们的资金压力，还帮我们省下了一大笔贷款利息。”

在青岛，一家专业从事饲料检测分析仪器研发、销售及服务的科技型中小企业，专门为乡村振兴提供智慧农业解决方案。今年以来，受疫情等因素影响，该公司资金流一度比较紧张。在税务部门的辅导下，企业享受了90余万元的研发费用加计扣除，大规模留抵退税政策出台后，又享受留抵退税8.64万元。

“一系列税收优惠政策带来的真金白银，有效缓解了公司的资金周转压力，我们将政策利好转化为企业研发动力，为农业现代化和乡村振兴贡献了力量。”公司负责人骆雅萍表示。

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(责编：郭思邈、吕骞)

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