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三代“职教人” 传承“机电情”

2022年08月11日09:11 | 来源：新华网
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原标题：三代“职教人” 传承“机电情”

　　在天津机电职业技术学院，王兴东（中）、许超（右）和刘世雄在查看首届世界职业院校技能大赛比赛设备（8月8日摄）。

　　从一名大专学生，到全国职业院校技能大赛一等奖获得者，再到就读本科并最终成为一名职业院校的老师，36岁的许超用自己的成长经历诠释了“技能成就精彩人生”。

　　2005年高中毕业后，许超来到天津机电职业技术学院数控专业学习。在校期间，许超刻苦学习知识、苦练专业技能。现任天津机电职业技术学院副校长的王兴东曾担任许超的实训教师，在王兴东的言传身教下，许超的技能水平得到很快提高，对工匠精神的认识也越来越深刻。2008年，许超代表学校参加全国职业院校技能大赛并荣获一等奖，随后被保送本科继续学习。

　　在恩师王兴东的感召下，本科毕业的许超选择回到母校任教。为培养学生的专业兴趣和技术能力，许超参与创建了学校的索源数控社团。在社团实训中，从量具摆放到规范测量动作，许超在一点一滴的细节中向学生传授着工匠精神的内涵。在他的指导下，很多学生在国家级、省市级技能大赛中获奖。已在学校任教的刘世雄就是其中的优秀代表。

　　在刘世雄眼中，许超既是老师，更是兄长和榜样。正是在他的感染下，刘世雄从大一就开始在社团中苦练实操技能，随后在全国比赛中获得佳绩，沿着许老师的脚步最终也回到了母校的三尺讲台。“我要将知识、技能传授给更多的学生。”刘世雄说。

　　新华社记者 赵子硕 摄

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(责编：赵竹青、陈键)
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