本报上海8月13日电 （记者刘士安、谢卫群、沈文敏）标准续航里程605公里，百公里氢耗1.18公斤，折合每公里使用成本仅0.4元——8月上旬，在国家燃料电池汽车示范应用上海市首批车辆集中发车现场，共有来自6家企业的100辆燃料电池汽车投入运营。聚焦“双碳”目标，上海正加速驶上“氢赛道”，制氢储氢和商用等方面已初步形成产业集群，3年内产业规模超过千亿元。这是上海经济发力新赛道、锻造新优势的一个缩影。

习近平总书记强调：“我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。”

上海广大干部群众认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，围绕国际经济中心建设目标，抢抓产业变革机遇，深入实施创新驱动发展战略，着力培育经济发展动能。

出台《上海市瞄准新赛道促进绿色低碳产业发展行动方案（2022—2025年）》《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》《上海市促进智能终端产业高质量发展行动方案（2022—2025年）》……今年以来，上海发力绿色低碳、元宇宙、智能终端三大产业发展新赛道，锻造未来发展新优势。

聚焦新赛道，优化载体布局。今年更新发布的《上海市产业地图（2022）》，梳理包括智能终端、绿色低碳等35个重点行业现状，规划空间布局。2022上海全球投资促进大会推出第三批13个特色产业园区，也重点聚焦新赛道发展载体。国际氢能谷探索氢燃料电池汽车、氢能装备等领域的率先示范，张江数链园区发展数据服务、数字创意等产业，动力之源园区聚焦大国重器主要装备、高端动力关键部件及成套装备的研发设计、生产制造、集成服务……在上海，新赛道的载体布局正日渐完善。

面向新赛道，强化科技支撑。在组织统筹、资金支持、人才引育、开放合作等方面，上海出台一系列政策措施，吸引国内外创新团队、创业公司等加快关键技术攻关。上海市科学技术委员会副主任王晔介绍，围绕新赛道，上海将布局一批标志性攻关任务：促进绿色低碳产业发展，持续支持颠覆性技术探索；推动人机交互、新型显示、高效能计算与算法等方面关键技术突破；确保智能终端产业高质量发展，重点在智能网联汽车、智能机器人等领域寻求技术突破。

着眼新赛道，拓展应用场景。位于闵行区的达闼智能机器人产业基地内，养老领域的服务机器人正加速研发，可以为用户提供洗衣、做饭、打扫卫生等智能服务。聚焦工业、医疗、养老等领域，上海着力发展智能网联汽车、智能机器人、虚拟现实交互、智能家居等智能终端产业，大力拓展应用场景。目前，工业、医疗等元宇宙场景，已在中国商飞、中山医院、瑞金医院等初步形成。上海联影医疗科技股份有限公司生产的高端医疗设备已进入海外市场。

“争取到2025年，全市绿色低碳、元宇宙、智能终端产业总规模突破1.5万亿元。”上海市经济和信息化委员会主任吴金城表示，三大产业新赛道是上海新型产业体系未来发展方向和增长动能，将不断丰富、充实和拓展上海产业高质量发展的内涵。

《 人民日报 》（ 2022年08月14日 01 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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