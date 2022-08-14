本报记者 李心萍 常 钦 韩 鑫

今年以来，百年变局交织世纪疫情，超预期因素冲击陡然增加，稳就业、稳物价、保民生面临新挑战。

“不论遇到什么困难，我们都要坚持以人民为中心的发展思想”。习近平总书记指出：“要高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚决克服目前经济发展面临的一些困难，做好就业、社会保障、贫困群众帮扶等方面的工作，做好维护社会稳定各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。”

中国经济“半年报”显示，高质量发展民生底色更足：上半年，全国城镇新增就业654万人，完成全年目标任务的59%；全国居民人均可支配收入18463元，实际增长3%；居民消费价格（CPI）同比上涨1.7%，低于全年3%左右的预期目标……这是来之不易的民生答卷。

保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。7月28日召开的中共中央政治局会议强调，要扎实做好民生保障工作。要着力保障困难群众基本生活，做好高校毕业生等重点群体就业工作。

不折不扣贯彻落实党中央决策部署，各地区各部门踔厉奋发、迎难而上，坚定做好自己的事，扎实做好民生保障工作，让人民群众奔着更好的日子去。

稳岗位扩就业，夯实民生之本

“我对一个科研助理岗位很有意向，经历多轮笔试、面试，7月份签署了入职协议。”福建农林大学应届毕业生黄彩翔说，求职过程中，学校帮忙推荐了多个岗位，帮助很大。

就业是最大的民生。今年，需要在城镇就业的新增劳动力保持高位，其中高校毕业生1076万人，为历年最高。受疫情等超预期因素影响，经济下行压力加大，各地区各部门全力以赴稳就业保就业。

推出社保降费率、缓缴费政策，仅降低失业、工伤保险费率一项就为企业减负超800亿元；高标准实施失业保险稳岗返还政策，1至6月共向584万户企业发放稳岗资金331亿元……一系列稳岗位政策实施见效，助力企业渡难关稳就业。

“在各方共同努力下，上半年我国就业形势保持总体稳定。”人社部就业促进司司长张莹说，特别是城乡困难人员就业稳中有增，1至6月就业困难人员就业85万人，失业人员实现再就业250万人。

就业形势总体稳定，带动居民工资性收入继续增长，为居民收入增长奠定坚实基础。上半年，全国居民人均工资性收入10576元，同比增长4.7%；外出务工农村劳动力月均收入4362元，比上年同期增长1.7%。

张莹表示，从走势看，随着稳经济一揽子政策措施加快落地，就业形势有望继续回暖。与此同时，国际形势依然复杂严峻，国内经济恢复仍然面临挑战，就业总量压力依然存在，稳就业保就业工作仍需付出努力。

政策护航，筑牢就业底线。实施政策落实快办行动，推行失业保险稳岗返还“免申即享”，实施缓交社保费“即申即享”，推进就业补贴“直补快办”，以暖心服务释放更大政策效益，助力企业纾困解难、稳岗扩岗。

服务帮忙，畅通就业渠道。针对高校毕业生，全面启动未就业毕业生服务攻坚行动，对困难毕业生开展结对帮扶，提供“一人一档”“一生一策”专项服务；针对就业困难人员，启动就业援助“暖心活动”，聚焦残疾、低保家庭等困难人群送信息、送服务、送政策、送保障。

“各级人社部门将以落实落细就业优先政策为抓手，坚持目标导向、强化底线思维，加强调度，加大力度，加快进度，努力完成各项就业目标任务，努力确保就业形势总体稳定。”张莹说。

强弱项补短板，兜牢民生底线

“多亏好政策，让我们家及时得到帮扶，生活不再犯难。”今年5月份，广西南宁市金陵镇兴贤村脱贫户黄少泉因车祸住院，刚开始还担心住院花销大，没想到在医疗保险、防贫保险层层保障下，自费不到3000元。

今年以来，各地区各部门以真帮实扶行动、真金白银投入打出政策“组合拳”，着力保障困难群众基本生活。

——防贫抓得紧，做到应纳尽纳、应帮尽帮。

今年以来，新冠肺炎疫情多点散发，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，一些脱贫户面临返贫风险，给巩固拓展脱贫攻坚成果带来挑战。

精准确定监测对象、简化识别程序、及早落实帮扶措施，各地区各部门落实落细各项举措，做到应纳尽纳、应帮尽帮，守住了不发生规模性返贫的底线。截至6月底，近70%的监测对象已消除返贫致贫风险；脱贫人口务工规模达3223万人，同比增加160万人。

“我们将通过强化防止返贫监测帮扶，强化稳岗就业、产业帮扶，强化社会帮扶和驻村帮扶，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。”国家乡村振兴局副局长洪天云说。

——救助跟得上，实现急有所纾、困有所扶。

把宝贵资金用在民生急需上，2022年中央财政安排困难群众救助补助资金1546.8亿元，比上年增加70.6亿元；第一时间解燃眉之急，截至6月底，已临时救助因疫遇困群众147.9万人次，临时救助未参保失业人员1.9万人次……救助跟得上，民生之底才能兜得住、兜得稳、兜得好。

“我们将重点加大对困难群众特别是失业人员、未就业大学生等群体的救助帮扶力度，指导各地开展基层社会救助能力提升工程，切实提高社会救助服务质量。”民政部新闻发言人贾维周说。

——织密保障网，确保应保尽保、兜牢底线。

“生活有低保还有养老金，住进幸福大院，有人帮忙洗衣做饭，身体越来越硬朗。”河南南阳市桐柏县黄岗镇幸福大院里，66岁的李明俊老人在医护人员帮助下做体检。

社会保障是保障和改善民生、维护社会公平、增进人民福祉的基本制度保障，发挥着民生保障安全网、经济运行减震器的作用。今年以来，我国不断织密织牢社会保障网，筑牢民生底线。

守底线，保证困难群众生活水平不降低。聚焦低保对象、特困人员，增发生活补贴，保障基本生活；上半年，为1600多万困难群体代缴城乡居民养老保险费，努力确保老有所依；向620万失业人员发放失业保险待遇402亿元，帮助他们渡过难关。

提标准，让困难群众共享发展红利。截至5月底，城乡低保标准同比分别提高5.5%、7.6%；上半年，全国居民人均养老金或离退休金比上年同期增长7.5%，社会救助和补助收入比上年同期增长6.2%……坚持实事求是，既尽力而为又量力而行，社会保障水平稳步提升。

“人社部将持续推进参保扩面工作，指导各地落实社保帮扶政策，确保困难人员、退捕渔民等基本养老保险应保尽保。”人社部新闻发言人卢爱红说。

稳物价保供应，惠民生安民心

物价稳则市场稳、民心稳。今年以来，受地缘政治冲突、世界主要经济体流动性增加等因素影响，国际大宗商品价格特别是粮食和能源价格持续高位，对国内输入性通胀影响加大。再加上国内疫情多点散发，部分地区物流受阻，稳物价面临新挑战。

关键时刻，各地区各部门做好能源资源保供稳价工作，抓好粮食生产工作，组织好重要民生商品供应，全力稳物价保供应。上半年，CPI同比上涨1.7%，低于全年3%左右的预期目标，其中食品价格同比下降0.4%。

“物价稳则民生稳，这是从容应对外部不确定性冲击、稳住国内基本盘的重要支撑。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说。

展望下半年，国家发展改革委价格司司长万劲松表示，“受国际通胀高企、乌克兰危机、新冠肺炎疫情等因素影响，我国物价运行面临的不确定、不稳定因素仍然较多，但我们有底气、有信心、有能力继续保持物价运行在合理区间，实现全年3%左右的CPI预期目标。”

供给能力稳定，稳物价有底气。当前，我国商品和服务市场供给能力总体充裕，煤炭优质产能持续释放，粮食生产实现“十八连丰”。夏收小麦产量高、品质好；生猪产能总体合理充裕；牛羊禽蛋和蔬菜水果生产正常、供给充足，保供稳价具有坚实的物质基础。

应对机制完善，稳物价有信心。“近几年，经过应对疫情做好生活必需品供应的实践、应对国际大宗商品价格大幅波动冲击的实践，各地保供稳价工作体系逐渐完善，预案逐步成熟，调控手段更加丰富，部门间、地区间的协调协作效率进一步提升，应急调控能力明显增强。”万劲松说。

政策落地落实，稳物价有能力。万劲松表示，国家发改委将继续密切跟踪物价总水平和重要商品价格走势，持续加强市场调控，抓好各项保供稳价政策措施落地见效。全力稳定粮食生产，进一步压实“菜篮子”市长负责制，确保重要民生商品供应充足、价格基本稳定。必要时适时投放中央猪肉储备，指导地方联动投放储备，充分发挥猪肉储备对稳肉价、稳物价的作用。以煤炭为“锚”继续抓好能源保供稳价工作，通过完善煤炭产供储销体系、强化市场预期管理等措施，引导煤炭价格在合理区间运行。

悠悠万事，民生为大。新征程上，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，践行以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，让老百姓的日子越过越红火。

《 人民日报 》（ 2022年08月14日 01 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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