本报北京8月13日电 （记者王政）中国汽车工业协会日前发布的最新数据显示：7月，乘用车产销分别完成221万辆和217.4万辆，同比分别增长42.6%和40%。1至7月，乘用车产销分别完成1264.5万辆和1252.9万辆，同比分别增长10.9%和8.3%。

购置税优惠等促消费政策持续发力，我国乘用车消费需求持续恢复，带动汽车产销继续保持较快增长。7月，汽车产销创下历年同期最高值，分别完成245.5万辆和242万辆，同比分别增长31.5%和29.7%。

新能源汽车产销继续保持高速增长。7月，新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍。1至7月，新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到22.1%。

汽车出口再创历史新高。7月，汽车企业出口29万辆，连续创历史新高，出口量环比增长16.5%，同比增长67%。其中，新能源汽车当月出口5.4万辆，环比增长89.9%，同比增长37.6%，呈现快速增长势头。1至7月，汽车企业累计出口150.9万辆，同比增长50.6%。

良好发展态势有望延续。7月，汽车行业PMI高于52%，好于制造业总体，连续两个月保持扩张，产销持续恢复。中国汽车工业协会表示，8月汽车市场继续保持稳定增长，预计9月汽车市场传统黄金消费季到来，乘用车产销将会呈现快速增长，新能源汽车以及汽车出口也将会维持良好表现。

《 人民日报 》（ 2022年08月14日 01 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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