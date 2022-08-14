本报北京8月13日电 （记者李晓晴）记者从水利部获悉：今年以来我国水利基础设施建设取得重要进展。截至7月底，全国完成水利建设投资5675亿元，较去年同期增加71.4%；新开工重大水利工程25项；在建水利项目3.18万个，投资规模1.7万亿元。

大中型灌区方面，建设改造完成投资178亿元，国务院明确今年重点推进的6处新建大型灌区已开工3处，大中型灌区建设、改造项目开工455处。下一步，水利部将持续推进水利工程建设，抓好农村供水、大中型灌区建设和改造项目实施。

《 人民日报 》（ 2022年08月14日 01 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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