本报北京8月13日电 （记者韩鑫）中国石油和化学工业联合会日前发布2022年上半年全国石化行业经济运行情况。数据显示，上半年，石化行业经济运行超出年初预期，全行业规模以上企业实现营业收入8.13万亿元，同比增长20.9%；实现利润总额7521.2亿元，同比增长24%。

规上企业数量大幅增加。截至6月底，石化全行业规上企业数量为2.85万家，与去年同期相比增加1823家。“今年上半年与去年同期比，规上企业数量增幅更大。”中国石油和化学工业联合会副会长傅向升分析，一方面得益于“十三五”以来，全行业加大淘汰落后产能，加快调结构促转型增效益，使得石化行业规模化、大型化和集聚度进一步提升。另一方面，一批中小企业的创新能力、管理水平、发展水平和发展质量不断提高，规模提升后跨入规模以上企业序列。

外贸进出口增势良好。上半年，石化行业进出口总额5157.2亿美元，同比增长28.6%，其中出口额1716.4亿美元，同比增长24.6%。

《 人民日报 》（ 2022年08月14日 01 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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