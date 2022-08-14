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推动地方中小银行加快处置不良贷款

6省份将开展试点

2022年08月14日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月13日电  （记者屈信明）记者从银保监会获悉：为进一步推动中小银行加快不良资产处置，银保监会会同财政部、人民银行认真研究相关支持政策，初步考虑选择6个省份开展支持地方中小银行加快处置不良贷款的试点工作。试点工作将坚持市场化法治化原则，积极发挥地方政府作用，压实中小银行主体责任，做实资产质量分类，因地制宜、分类施策，进一步加大不良资产处置力度。

　　银保监会有关部门负责人表示，前些年，在行业不良风气影响下，一些村镇银行贪大求洋、偏离主业，违规开展票据业务、大额授信、异地授信，以及通过第三方互联网平台开展存贷款业务。对于这些市场乱象，银保监会开展专项整治，村镇银行票据业务占总资产比例、大额贷款占各项贷款比例均明显下降，互联网贷款已基本出清，互联网存款大幅下降。目前，全国村镇银行总体运行平稳。

　　下一步，银保监会将坚持稳字当头、稳中求进，继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”总体要求，坚持问题导向和目标导向并重，统筹风险防范与深化改革，持续提升监管有效性，增强中小银行机构实力和抵御风险能力。做好一些地方村镇银行风险处置工作，加强追赃挽损，严厉打击金融犯罪，切实维护广大人民群众的合法权益。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月14日 02 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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