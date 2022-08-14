本报北京8月13日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：上半年能源领域有效投资力度不断加大，投资完成额同比增长15.9%。通过统筹推进加氢网络建设，截至6月底全国已建成加氢站超270座。

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，我国是世界上最大的制氢国，年制氢产量约3300万吨，已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺。根据《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。

中国氢能联盟提供的数据显示：截至2021年底，全球在营加氢站达到659座。其中，我国加氢站数量位居世界第一。

除统筹布局建设加氢站之外，还有一批其他领域的能源项目抓紧实施。国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，上半年核准浙江三门、山东海阳、广东陆丰等3个项目6台核电机组；投产10台水电和抽水蓄能机组；第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目已经全面开工建设，第二批基地项目清单也已经印发；加快推进充电基础设施建设，全国新增130万台充电桩，是去年同期的3.8倍。

《 人民日报 》（ 2022年08月14日 02 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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