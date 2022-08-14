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北京发布首个数字人产业政策

2022年08月14日08:29 | 来源：经济日报
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原标题：北京发布首个数字人产业政策

北京市经济和信息化局近日正式对外发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022—2025年)》，这是国内首个数字人产业专项支持政策。根据《行动计划》，到2025年，北京市数字人产业规模将突破500亿元，初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。

“数字人是数字形态的拟人应用，贯穿了互联网3.0核心技术体系，商业落地路径较清晰，是较快落地的互联网3.0细分领域之一。”北京市经济和信息化局相关负责人说，自去年下半年以来，互联网3.0产业热度持续提升，成为全球产业界和投资界创新热点，覆盖数字人、数字空间、数字物品、数字资产等领域。

根据《行动计划》，到2025年，北京将培育1家到2家营收超50亿元的头部数字人企业、10家营收超10亿元的重点数字人企业，建成10家校企共建实验室和企业技术创新中心，打造5家以上共性技术平台，培育20个数字人应用标杆项目，建成2家以上特色数字人园区和基地等目标。

“数字人在今后的各种泛生活场景应用中，具有非常大的经济价值，也需要产业各界携手共建生态。”在中国工程院院士丁文华看来，互联网3.0这一虚拟世界和现实世界融合的高级形态中，数字人是一个必备要素。但从构建方法来看，目前数字人的构建还是一个相当复杂的过程，需要结合人工智能提高工作效率，并解决日后数字人和数字环境之间的适配问题。（记者韩秉志）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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