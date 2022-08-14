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四问今夏超强高温天气

2022年08月14日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：四问今夏超强高温天气

 

　　8月12日18时，中央气象台发布今年首个高温红色预警，陕西、四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海、浙江等地的部分地区最高气温可达40℃～42℃，局地可超过42℃。

　　截至8月13日，中央气象台已经连续24天发布高温预警。这标志着自6月以来便持续影响我国南方多地的区域性高温天气过程，走到了迄今为止的最强阶段。据国家气候中心首席预报员陈丽娟介绍，今年区域性高温过程持续时间将超过2013年的62天，成为1961年以来持续时间最长的一次高温过程。

　　超强高温有多强？究竟为何这么热？未来会成为常态吗？记者就此采访了中国气象局相关专家，请他们一一进行解读。

　　一问：今年的南方，到底有多热

　　这个酷暑，以往不敢想象的40℃，已成为南方地区的“标配”。

　　据上海中心气象台首席预报员王智介绍，截至8月13日，上海今年出现40℃以上高温日数共6天，极端最高气温为40.9℃。未来10天，上海市将持续高温天气，极端最高气温可达40℃~41℃。

　　“7月以来，浙江极端气温大部分地区都在39℃~43℃，最高的是三门43.1℃，永嘉42.9℃，青田、云和是42.4℃。三门和永嘉等地均突破历史最高纪录。”据浙江省气象台首席预报员娄小芬介绍，预计未来7天，浙北和浙西部分地区将局部出现43℃酷热天气，或突破极端高温纪录。

　　重庆的高温也将在7月大范围、高强度的特点上持续发力。据重庆市气象台首席预报员罗娟介绍，预计8月13日至22日，重庆大部地区最高气温38℃~42℃，局地可达43℃~44℃，部分区县最高气温将接近或超过历史极值。

　　“目前区域性高温过程还没有超过2013年。”陈丽娟介绍，未来两周，南方高温天气仍将持续，“就持续时间而言，今年区域性高温过程将超过2013年的62天，成为1961年以来持续时间最长的一次高温过程。”

　　二问：今年夏天这么热，正常吗

　　“今年七月下旬到现在，长江中下游地区出现了范围大、强度高的高温天气，其产生原因和大气环流异常状况有一定关系。”中央气象台首席预报员陈涛解释道，从目前监测来看，西太平洋副热带高压范围偏大、强度偏强，我国南方地区受副高下沉气流控制，天空晴朗少云，受白天日照辐射影响近地面加热强烈，因此出现大范围高温天气。

　　“今年西太平洋副热带高压异常的偏强，和今年全球海温异常有比较密切的关系。”陈丽娟补充道。

　　陈涛介绍，未来一段时间，中高纬冷空气较弱，南方热带海洋上也没有明显的热带系统影响我国，所以副热带高压仍将继续控制四川盆地至长江中下游地区，高温天气将持续发展。“受高温天气影响，我国四川盆地到长江中下游的部分地区已经出现了气象干旱状态，未来一段时间，这种气象干旱有可能进一步持续或加重。”

　　8月12日，中央气象台发布今年首个高温红色预警，预警时间将持续多久？

　　陈涛介绍，预计未来两周左右，四川盆地到长江中下游地区仍将持续高温天气过程。“但高温天气的范围和强度，可能还会有一定变化，所以预警级别会根据天气实况和预报状况进行滚动调整更新。”

　　针对网上出现的预报是否刻意降低了温度的质疑，陈涛回应：“气温预报和实况分析，主要是依据科学的大气观测数据，并实时动态分析调整，不会刻意把高温往低调整。”

　　三问：酷热持续，对生产生活有何影响

　　高温天气对南方地区的农业生产有一定不利影响，持续高温不利于部分农作物，特别是一些经济林果作物的生长和发育。例如江南地区的茶树或柑橘、芒果等水果，容易受到高温热害威胁。“针对高温天气，要尽早采取措施，及时进行补水作业和喷灌降温，尽快清除已经受到热害影响的果实。”陈涛说。

　　是否会出现夏秋连旱？

　　陈丽娟表示：“根据我们的分析，后期秋季长江流域降水偏少的可能性仍然比较大，尤其是中下游地区有可能会出现夏秋连旱。”

　　在城市中，用电需求激增是持续高温所引发的最显著的影响之一。陈涛提醒：“高温下空调等电器使用频率大幅提高，对能源保供影响较大，相关部门应根据气温预报做好应急预案，保障电力供应。”

　　对于公众而言，陈涛建议，高温天气期间要尽量减少长时间户外活动，及时补充水分，避免热射病及其他高温易诱发的潜在疾病影响。

　　“特别需要注意的是，正值暑期，在炎热的天气下，休假在家的学生游水避暑时，一定要注意远离危险水域，防止发生溺亡事故。”陈涛提醒道。

　　四问：来年夏天，还会这么热吗

　　“夏季出现高温热浪事件，从气候角度来讲是正常的，但今年夏天高温热浪事件持续的时间、强度，以及影响范围，确实达到一个非常强的水平。”

　　陈丽娟分析：“今年6月以来我国出现的罕见高温天气，有可能是1961年有完整气象记录以来最强的一次高温事件。出现这样的情况，已经远远不是天气尺度的问题，这背后有深层的气候尺度原因。”

　　“在全球气候变暖背景下，高温热浪事件可能成为一个新常态。”

　　陈丽娟介绍，据IPCC第六次评估报告指出，在全球气候变暖的背景下，20世纪中叶以来已经观测到了许多极端天气气候事件的变化，其中高温热浪的频发多发是一个非常显著的特征。

　　“在全球变暖的背景下，类似今年的高温酷暑，在以后的夏季，出现的频率可能会更多。”陈丽娟说，“今年高温出现的时间偏早，预计结束的时间也偏晚，这种‘开始早、结束晚’的特征，以后也会越来越明显。”

　　　（本报记者 崔兴毅）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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