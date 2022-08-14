原标题：专家分析近期高温天气四大焦点

今年入夏以来，我国高温日数多、覆盖范围广、多地最高气温破历史极值，中央气象台13日继续发布高温红色预警，中国气象局当天启动高温三级应急响应。持续高温天气极端性如何？原因和影响有哪些？是否会成为常态？

焦点一：近期高温天气情况如何？

中央气象台首席预报员陈涛介绍，7月下旬以来，长江中下游地区等地出现范围较大、强度较强的高温天气。8月12日，中央气象台发布今年首个高温红色预警；截至13日，中央气象台已连续24天发布高温预警。

数据显示，7月以来，浙江全省35℃以上高温日数平均有31天，38℃以上平均16天，均为历史同期最多；重庆全市平均高温日数达29.3 天，为1951年以来同期第2多；上海今年35℃以上高温日数共40天，40℃以上高温日数为6天。

国家气候中心首席预报员陈丽娟表示，目前区域性高温过程还没有超过2013年，但未来两周南方高温天气仍将持续。根据预测，此次区域性高温过程持续时间将超过2013年的62天，成为1961年以来持续时间最长的一次高温过程，今年高温天气综合强度可能将为1961年有完整记录以来最强。

焦点二：预计高温红色预警将持续多久？

据陈涛介绍，中央气象台发布高温红色预警的标准为：过去48小时，4个及以上省份的部分地区连续出现最高气温达40℃及以上，且预计上述地区未来仍将持续。

“从12日的预报过程来讲，首先根据监测，四川、重庆、浙江、江苏以及湖北等地的部分地区已经出现了持续性的40℃以上高温天气。同时通过对大气环流的分析，预计未来四川盆地到长江中下游这一带地区，仍然会有范围较大、强度较强的高温天气。”陈涛说，初步预计未来4到5天高温天气仍将满足红色预警的发布标准，中央气象台将持续跟踪天气实况和预报发展，及时进行滚动更新预报预警。

焦点三：持续高温天气成因有哪些？会否成为常态？

陈丽娟说，夏季出现高温热浪事件，从气候态角度来讲是正常的。但今年夏季高温热浪事件持续的时间、强度和影响范围，都已经达到非常强的水平。根据国家气候中心监测和后期预测，今年6月以来我国出现的罕见高温天气，有可能达到1961年有完整气象记录以来最强的一次高温事件。

陈丽娟分析，从影响气温最直观的因素——大气环流特征来看，今年西太平洋副热带高压异常偏强且西伸，同时其南、北边界均外扩，范围非常大。“类似今年这样的高温酷暑，在以后的夏季出现频率可能较高。”陈丽娟说，气候变化背景下，高温热浪事件将成为一个常态。此外，今年高温天气开始早、结束晚、持续时间长，这种特征在未来可能也会越来越显著。

不仅是我国高温频发，入夏以来，北半球多地出现高温热浪事件，法国、西班牙、英国、美国、日本等国多个城市刷新高温纪录。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告指出，最近50年全球变暖正以过去2000年以来前所未有的速度发生，气候系统不稳定性加剧。进入21世纪以来，北半球夏季高温热浪事件日渐频繁。

焦点四：高温影响下旱情如何？

受持续高温少雨天气影响，长江流域部分地区旱情快速发展。水利部11日发布旱情通报称，安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川6省市耕地受旱面积967万亩，有83万人因旱供水受到影响。水利部针对安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川6省市启动干旱防御Ⅳ级应急响应。

水利部向相关省市水利部门发出通知，要求提早采取抗旱措施，减轻干旱影响和损失。同时，组织编制长江流域应急水量调度方案，针对重点旱区逐流域提出调度措施，并提前谋划三峡、丹江口等51座主要水库调度，为抗旱储备水源。

陈丽娟表示，秋季长江流域降水偏少的可能性仍然较大，尤其是中下游地区可能出现夏秋连旱。气象部门将继续加强监测预测，及时滚动订正预测意见。

旱情之外，部分地区也出现不同程度汛情。近期东北地区正处于防汛关键期，松辽流域部分河段持续超警；受降雨及高温融雪影响，塔里木河干流及其支流叶尔羌河等21条河流发生超警戒流量以上洪水……

目前仍值“七下八上”防汛关键期，各地应提前做好洪水干旱各项应对工作。（新华社记者黄垚）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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