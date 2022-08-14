原标题：中国科技馆首部原创科幻特效电影《皮皮的火星梦》首映

中国科技馆历时近4年精心打造的首部原创科幻特效电影《皮皮的火星梦》，8月13日在第十二届北京国际电影节科技单元开幕式上进行首映。

中国科技馆介绍说，《皮皮的火星梦》主要讲述了一位热爱火星的科学小达人皮皮，在他创作自己的科幻小说时睡着，进入小说梦境，遇到了自己笔下创作的人物：朱哥亮、朱胖胖、朱莉这三位来自宇宙探险机构——猪猪公社的探险伙伴，他们驾驶着明日家园号宇宙飞船一同前往了火星，开启了一段充满冒险的科学探索。

电影主人公“皮皮”初创于2017年，最初是一部原创科幻童话剧。中国科技馆自2018年启动原创科幻特效电影《皮皮的火星梦》的拍摄及制作工作，从科幻童话剧到科幻特效电影的转化，是一种全新的尝试，摄制团队经过对电影剧本、场景设计、角色造型、道具制作、现场拍摄、后期制作的不断磨合与完善，历时将近4年完成。该电影剧情基于舞台剧剧情进行重构，演员全部为中国科技馆的科技辅导员及“小小志愿者”，也可以说是中国科技馆对青少年儿童科学素质培养的成果展示。

《皮皮的火星梦》电影首映后将在中国科技馆4D影院公映，面向公众特别是青少年群体普及航天知识，以此激发他们探索太空的兴趣，弘扬航天精神和科学家精神。

当天《皮皮的火星梦》电影首映活动还集合电影展映、配套火星微展开幕、同名绘本图书发布等内容，聚焦科幻电影对科学传播的推动和促进作用，向公众展现中国科技馆近几年在科幻教育领域的探索成果。观众不仅可以观看影片，还能参观与电影配套的火星微展、翻看“皮皮”绘本图书，了解火星的相关知识。

在首映活动现场，该电影导演、演员及主创团队一同亮相，并与现场观众进行交流。中国科技馆党委书记、副馆长钱岩表示，希望借《皮皮的火星梦》这部影片，对中国国内儿童科幻电影的创作起到引领、示范作用，带动国内科普场馆开发科普科幻作品的热潮，激发相关机构的科普热情。(记者 孙自法)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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