原标题：“神十四”乘组在轨满70天 近期将开展首次出舱活动

神舟十四号航天员乘组8月13日迎来在轨工作第70天。据了解，“神十四”乘组近期将从问天实验舱气闸舱开展出舱活动，这将是他们的首次太空行走。

目前，神舟十四号航天员乘组已经在轨工作生活两月有余，并于7月迎来中国空间站首个科学实验舱。神舟十四号航天员乘组进入问天实验舱以后，立即开展了平台仪器区解锁、科学实验柜解锁等工作。此外，神舟十四号航天员乘组还组装了控制力矩陀螺，这套设备可保持航天器姿态稳定或进行快速调整。

问天实验舱的加入也增加了航天员的在轨活动空间。工作之余，航天员们将太空自行车从天和核心舱搬到了问天实验舱。据了解，根据任务安排，3名航天员每人每天要完成80分钟的体能训练，随着活动空间增加，航天员可以进行的体能训练项目也更加丰富，可以更好地为舱外作业做准备。

此次出舱活动，神舟十四号航天员乘组将首次通过问天实验舱气闸舱进行太空行走。该气闸舱是未来中国空间站的主要出舱通道，外方内圆，出舱气闸内里是航天员开展出舱活动时的“更衣间”。相比天和核心舱节点舱，问天实验舱的“更衣间”空间更大，航天员作出舱准备和舱外返回时，可以更舒展。其大门直径达1米，航天员从这里进出，不仅更加方便，还能携带大个头的设备出舱。

此外，中国空间站舱外机械臂近日也开展了在轨测试。安装在问天实验舱舱外的小机械臂在地面人员支持下，完成了舱壁爬行和靶向标定测试。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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