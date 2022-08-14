原标题：交强险保险保障功能显著增强

银保监会12日发布2021年度机动车交通事故责任强制保险（以下简称“交强险”）业务情况。经审计的各保险公司交强险汇总数据显示，2021年各经营交强险业务的保险公司共承保机动车3.23亿辆，交强险保费收入2374亿元；赔付成本1763亿元，各类经营成本585亿元（含救助基金29亿元）。2021年，交强险承保亏损44亿元，分摊的投资收益86亿元。

银保监会相关负责人表示，交强险保障水平和服务能力持续提升，交强险红利深入惠及广大消费者。主要表现在：一是保险保障功能显著加强。交强险责任限额由12.2万元提升至20万元后，2021年为消费者增加保额21万亿元，增加赔款90亿元。安全驾驶的消费者获得更大优惠幅度，优化后的费率浮动方案使车均保费进一步下降，并推动安全驾驶意识进一步提升，2021年为消费者节省保费支出82亿元。二是保险服务质效有效提升。2021年交强险承保机动车数量增加7.3%，整体保额提升48.8%，立案件数提高20.9%，赔付成本增长27.4%。三是保险制度机制进一步优化。银保监会与财政部等相关部门共同完善《道路交通事故社会救助基金管理办法》，扩大救助对象范围，延长救助时间，压缩办理时限，规范救助基金网上申请和审核流程，当年提取道路交通事故社会救助基金29亿元。

银保监会提出，今后将坚定不移深化车险综合改革，推动行业提升交强险经营效率和服务质量，并会同相关部门进一步优化交强险制度机制，不断满足消费者日益增长的保险保障需要。（记者温源）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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