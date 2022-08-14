原标题：新疆今年首趟冷链中欧班列通行

8月12日22时15分，伴随着汽笛声，一列自江西赣州国际陆港铁路场站始发，满载50个集装箱的首列冷链中欧班列从阿拉山口铁路口岸出境，预计7天后抵达俄罗斯谢利亚季诺站，这是今年新疆通行的首趟冷链中欧班列，出境冷链货物品种和规模呈现增长态势。

据悉，本批货物货值达453万美金，货物主要有冻鳗鱼、蔬菜等冷冻鲜食品。这趟冷链专列的顺利开行，为货源地及周边地区的农牧业和生鲜产品进出口打通了一条高效快捷的国际冷链物流大通道，是发展中欧班列特色班列的又一成果，有助于加快中欧班列与地方产业深度融合。

为服务中欧班列高效通行，打通国内国际双循环，中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司阿拉山口站根据通道能力情况，持续优化运输组织，科学制定班列运输组织方案，做到中欧班列原到原开，并对中欧班列实行优先办理、优先制票、优先换装、优先编组、优先发车运输组织模式，加强与海关、边检和哈萨克斯坦铁路部门的协调联系，落实定期对话机制，提前沟通信息，合理安排线路运用，提升运输组织效率，保障中欧班列高效通行。

“为促进外贸稳增长，确保中欧班列高效通行，阿拉山口站加强与海关等联检单位沟通协调，破解运输组织中的难点，整合加快票据周转，压缩班列在口岸停留时间。今年，中欧班列在口岸日均通行数量达17列。”阿拉山口站货装车间货运员罗欢介绍。

为确保此次冷链班列顺利开行，阿拉山口海关主动对接企业及班列运营方，提前获知班列发行计划并制定预约通关方案，安排专人跟进、设置专窗受理，优先办理班列货物出口放行手续，在强化监管的同时进一步提高通关效率。

“相较于其他普通中欧班列，冷链班列对通关服务效能及口岸衔接速度提出了更高的要求，我们主动靠前服务企业，第一时间掌握相关信息，并积极协调铁路等部门，压缩货物在口岸运转时间，确保该趟班列高效快速通关。”阿拉山口海关监管二科一级行政执法员冯尹彭玉说。

近年来，随着丝绸之路经济带核心区建设深入推进，新疆区位优势、资源优势不断显现，正成为向西开放的前沿门户。新疆铁路部门发挥阿拉山口、霍尔果斯铁路口岸通道优势，实施精准调度指挥，推进口岸扩能改造，在促进国际贸易发展和保障防疫物资运输等方面挑起了大梁，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，中欧班列的朋友圈持续扩大。2022年，阿拉山口站新增通行中欧班列线路已达21条，累计达86条，通行中欧班列线路已覆盖全国24个省、自治区、直辖市，通达德国、波兰等18个国家，搭载的货物涉及汽车及配件、棉纱、木材等8大类200余种。（记者李慧 通讯员陈乾、吴奇）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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