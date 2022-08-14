原标题：从手环向手表靠拢 智能穿戴设备“形态”改变

可以用来监测每天的运动情况而受到运动达人、健身爱好者欢迎的智能手环，其形态正在悄然向具有表盘、虚拟时针的智能手表转换，社交、支付等功能也成为该类智能穿戴设备的标配。

市场研究公司Gfk一项科技消费品市场洞察显示，中国智能腕间穿戴市场的销售量保持了同比增长，2022年预计销售量能达到4300万台，同比轻微下跌3%，但销售额预计将同比增长15%。

聚焦成人腕间穿戴(包括智能手表和智能手环)，预计成人智能手表2022年的销售份额可以达到接近七成；从上新型号数量来看，2021年至今，智能手表的上新型号数量也远远超过智能手环，说明厂商的资产投入越来越向着智能手表倾斜。

功能方面，在日常场景下，成人智能腕间穿戴将持续强化软硬件能力，在生态方面构建地图生态和钱包生态；在运动场景下，将不断开发运动健康类的App，打造运动健康平台。

价格方面，随着多品类共同发展，成人智能腕间穿戴的市场价位选择将更加丰富，2018年时200元以下价格段占据市场的主导地位，而到了2022年上半年，200元至350元和350元以上价格段的份额合计已经超过八成。

儿童智能手表也是近期热门话题。在功能上，家长们更加关心安全问题，除数据的收集和使用、生物特征识别技术的应用亟待加强管理之外，未成年人的网络环境安全问题也始终是儿童智能设备的痛点。未来厂商应围绕消费者对儿童手表的安全诉求进行产品开发，并在此基础上拓展助手功能，继续强化运动健康监测功能。

文/本报记者 陈斯

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经