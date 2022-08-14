7月我国汽车销量同比增长29.7% 行业发展态势良好
人民网北京8月14日电 （记者栗翘楚）据中国汽车工业协会发布最新数据显示，今年7月，我国汽车产销分别完成245.5万辆和242万辆，同比分别增长31.5%和29.7%。
中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，7月，我国汽车产销同比继续保持较快增长，购置税优惠等促消费政策持续发力，乘用车消费需求继续恢复；商用车降幅有所收窄。同时，新能源汽车产销同比延续了快速增长势头，汽车出口再创历史新高。
7月29日，国务院常务会议部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。会议明确，延续免征新能源汽车购置税政策。
据乘联会数据显示，今年7月，我国乘用车市场零售达到181.8万辆，同比增长20.4%，是以往10年的次高增速。
乘联会分析，今年4月，疫后物流和供应链的持续改善、出口的韧性、产业的复工、积极政策的叠加，有效促进车市增长。各地的经销商4S店客户进店和成交都基本恢复正常。
在我国汽车产销保持快速增长过程中，新能源汽车延续亮眼表现，1-7月市场占有率达到22.1%。其中，7月份，新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率为24.5%；新能源汽车出口5.4万辆，同比增长37.6%。
乘联会分析，在供给改善叠加油价上浮的背景下，电动车订单表现火爆。此外，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期，1-7月新能源乘用车批发303.0万辆，同比增长123.0%。
据公安部日前发布的最新数据显示，全国机动车保有量达4.08亿辆，其中汽车3.12亿辆，截至6月底，全国新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%。其中，纯电动汽车保有量810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93%。
商务部研究院流通与消费研究所助理研究员梁威表示，汽车消费是居民消费的重要支出类别，近年来在社会消费品零售总额中占比约为10%，截至2021年年底，我国居民平均每百户年末家用汽车拥有量为41.8辆，汽车消费仍然具有较大的增长潜力。
乘联会分析，近期，随着新能源车新品持续推出，部分企业的产能提升工程逐步完成，新能源乘用车的销量将保持环比持续增长的良好局面。预计8-12月的月均新能源乘用车销量将超过60万辆，实现持续高增长。
“在中央稳经济一揽子政策、部委相关政策和地方促进汽车消费政策持续提振下，8月汽车市场继续保持稳定增长，特别是随着9月汽车市场传统黄金消费季的到来，乘用车产销将会呈现快速增长，新能源汽车以及汽车出口也将会维持良好表现，为全年稳增长提供有力支撑。”陈士华说。
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