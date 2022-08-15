本报北京8月14日电 （记者李心萍）国家邮政局日前发布7月快递行业运行情况。7月份，全国快递服务企业业务量完成96.5亿件，同比增长8.0%；业务收入完成898.2亿元，同比增长8.6%。1至7月，全国快递服务企业业务量累计完成608.6亿件，同比增长4.3%；业务收入累计完成5880.4亿元，同比增长3.7%。

从业务类型看，1至7月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%和1.7%；业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、49.1%和10.8%。

从地区分布看，1至7月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.1%、15.4%和7.5%，业务收入比重分别为77.4%、13.3%和9.3%。

(责编：胡永秋、袁勃)

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