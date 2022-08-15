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AI领域优先探索这些场景（锐财经）

本报记者  孔德晨
2022年08月15日05:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　今年以来，山东省东营市广饶县开展产业智慧赋能升级行动，结合“优势产业+人工智能”，抓好15个智能化改造项目，新建智能工厂、数字化车间，提升产业自动化、信息化、集成化制造水平。图为在山东兴达钢帘线有限公司智能化设施升级改造项目的湿拉车间，技术人员调试工业机器人。
　　刘云杰摄（人民视觉）

　　安徽省宿州市砀山县近年大力推广“人工智能+数字果园”模式，推动砀山酥梨产业智能化、数字化转型，为乡村振兴和数字乡村建设夯实基础。图为砀山县一家果园内，果园机器人在喷施生物农药。
　　崔 猛摄（人民视觉）

　　探索工业大脑、农机卫星导航自动驾驶作业、机器人分流分拣、大数据金融风控……8月12日，科技部等六部门联合发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》），探索人工智能（AI）发展新模式新路径，以人工智能高水平应用促进经济高质量发展。

　　核心产业规模超4000亿元

　　工信部数据显示，中国智能产业规模持续壮大。据测算，全国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家，初步形成覆盖基础层、技术层、应用层的完整产业链。《意见》介绍，场景创新是以新技术的创造性应用为导向，以供需联动为路径，实现新技术迭代升级和产业快速增长的过程。推动人工智能场景创新对于促进人工智能更高水平应用，更好支撑高质量发展具有重要意义。

　　《意见》共5章18条，从打造人工智能重大场景、提升人工智能场景创新能力、加快推动人工智能场景开放、加强人工智能场景创新要素供给等方面出发，实现重大应用场景加速涌现、场景驱动技术创新成效显著、场景创新合作生态初步形成、场景驱动创新模式广泛应用的发展目标。

　　具体来看，《意见》鼓励在制造、农业、物流、金融、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景。比如制造领域，优先探索工业大脑、机器人协助制造等智能场景；农业领域优先探索农机卫星导航自动驾驶作业、农业地理信息引擎等智能场景；金融领域优先探索大数据金融风控、企业智能征信等智能场景；物流领域优先探索机器人分流分拣、物料搬运等智能场景等。

　　城市更智能社会更贴心

　　除了围绕高端高效智能经济培育打造重大场景外，《意见》还提出以更智能的城市、更贴心的社会为导向，在城市管理、交通治理、生态环保、医疗健康、教育、养老等领域持续挖掘人工智能应用场景机会，开展智能社会场景应用示范。“这体现出人工智能与实体经济融合更为紧密。”清华大学人工智能研究院智能机器人中心主任孙富春说。

　　在城市管理和智慧社区领域，《意见》提出探索城市大脑、城市物联感知、无人配送、社区电商、数字餐厅等场景。

　　在医疗和教育领域，《意见》明确，积极探索医疗影像智能辅助诊断、临床诊疗辅助决策支持、在线课堂、虚拟课堂、虚拟仿真实训等应用场景机会。

　　在养老和农村领域，《意见》要求探索居家智能监测、智能可穿戴设备应用、乡村智慧治理、数字农房、在线政务服务等场景。

　　“从工业制造到医疗、养老、教育等，人工智能技术已渗透到中国经济社会发展的方方面面，为人们日常生活提供了更大便利，也对现代社会治理理念、治理能力与治理体系产生重大影响。”孙富春说。

　　工信部科技司副司长任爱光表示，工信部将充分发挥人工智能先导区作用，通过“揭榜挂帅”等手段，加速推动人工智能在制造、交通、医疗、教育、金融等领域融合应用，加快新技术、新产品示范推广。

　　强化企业场景创新主体作用

　　推动人工智能发展，关键在于创新。《意见》明确提出，提升人工智能场景创新能力，强化企业场景创新主体作用，鼓励高校院所参与场景创新，培育壮大场景创新专业机构，构筑人工智能场景创新高地。

　　《意见》明确，鼓励行业领军企业面向国家重大战略需求和国计民生关键问题，围绕企业智能管理、关键技术研发、新产品培育等开发人工智能技术应用场景机会，开展场景联合创新。大力支持专精特新“小巨人”、独角兽、人工智能初创企业等积极开展场景创新，参与城市、产业场景建设，通过场景创新实现业务成长。鼓励地方通过编制场景创新成果推荐目录等方式，助力企业实现场景创新突破。

　　任爱光介绍，工信部大力加强人工智能技术创新攻关，加快人工智能产品落地应用，发现和培育优秀企业，产出一批优秀产品，构建起研发和应用“快车道”；批复建设了8个国家人工智能创新应用先导区，部省协同打造人工智能创新发展高地；建设了一批5G基站、工业互联网平台、算力中心等信息基础设施，支持建设并开放行业数据集，夯实产业发展基础。

　　《意见》还提出，多渠道开展场景创新人才培养。鼓励普通高校、职业院校在人工智能学科专业教学中设置场景创新类专业课程，激发人工智能专业学生场景想象力，提升学生场景创新素养与能力。

　　“人工智能的应用场景日新月异，新理论和技术创新层出不穷。”孙富春认为，为了让人工智能实现更好发展，未来需建设人工智能创新体系，培养引领人工智能理论和产业应用发展的人才，调动行业资源和创新积极性，推进技术创新攻关。

(责编：胡永秋、袁勃)
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