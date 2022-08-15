栾心怡

搬进直播间的招聘会是顺应数字化时代要求、提高市场资源配置效率的有益尝试，期待更多求职者能通过多元化招聘方式找到称心的工作，更多企业能在招才引才中汇聚发展活力

“公司包吃住吗？”“女38岁、男44岁，能干什么活？”一家电子厂的网络直播间里，一条条弹幕刷过，主播依次解答网友提问。不同于常见的直播间，这个直播间不“带货”，只“带岗”。

我国有超过2亿名技能劳动者，但制造业等行业劳动力结构性短缺的情况依然存在。一边是“招工难”，一边是“就业难”，求职者与企业之间的信息不对称、供需不匹配等因素，影响了招聘效率。

人社部今年发布《关于加强企业招聘用工服务的通知》，提出要推广运用直播带岗、远程面试等新型招聘对接模式。用好这些云端招聘新模式，有助于供需更精准地对接。

对求职者而言，在直播间与企业直接对话，能够更明晰地了解企业需求，更直观地了解工作环境、工作内容等，进而更准确地选择自己适合的岗位。

对企业而言，比起传统招聘方式，线上招聘不但成本更低，还能打破空间限制。特别是以直播形式展开的招工，即时的交流互动能够帮助企业充分展示自身需求，这些需求精准传导到求职者身上，有助于提高人岗匹配度。

无论是对个人还是企业，搬进直播间的招聘会，都是顺应数字化时代要求、提高市场资源配置效率的有益尝试。将这一尝试往前推进，使之充分发挥作用，还需解决一些问题。比如，某些企业出现岗位信息真假难辨、口头约定难以落地等现象，有的求职者反映还存在个人信息泄露等情况。对此，相关部门有必要规范发展、靠前监管，相关平台也需切实履行社会责任，加强对企业相关信息的核实。

就业是民生之本，稳就业是经济运行保持在合理区间的重要支撑。我们期待，更多求职者能通过多元化招聘方式找到称心的工作，更多企业能在招才引才中汇聚发展活力。

归根结底，“直播带岗”只是手段，能否留住人、用好人，关键还得看线下工作体验。企业只要不断深耕技能人才培育、保障职工福利待遇、拓宽职业发展空间，就会有更多劳动者踏“云”而来，企业也能真正乘“云”而上。

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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