本报北京8月14日电 （记者吕中正）中国新型储能产业创新联盟近日在京成立。该创新联盟由中国能源建设集团有限公司联合宁德时代新能源科技股份有限公司、天合光能股份有限公司发起，电网企业、发电企业、高校和科研院所、储能技术与装备企业等62家单位携手组建。

中国能建党委书记、董事长，中国新型储能产业创新联盟理事长宋海良表示，该联盟的成立是骨干企业与科研机构的强强联手，也是产业链上下游的整体协同，标志着我国新型储能行业进入创新驱动、协同有序的发展阶段。

据电力规划设计总院党委书记、院长杜忠明介绍，随着能源转型不断加快，预计2030年我国新型储能装机将达到1.5亿千瓦。中国新型储能产业创新联盟的成立，立足新型储能技术和产业发展需求，紧扣新型储能重大共性问题，将在政府指导下汇聚各方优势资源，打造合作、发展和技术共同体，加快实现新型储能科技高水平自立自强，服务政府决策咨询，促进行业高质量发展和产业升级。

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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