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加快实现高水平科技自立自强（创新谈）

喻思南
2022年08月15日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点，自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。我们完全有基础、有底气、有信心、有能力实现高水平科技自立自强

　　

　　C919大飞机完成国内取证试飞、“墨子号”首次实现1200公里地表量子态传输、全球最大5G网络建成……近来，科技创新领域捷报频传。一项项突破性成就，一个个重磅成果，是自主创新的有力注脚，增强了我国实现高水平科技自立自强的底气。

　　科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。习近平总书记强调：“我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。”这一明确要求，为新形势下推进科技创新提供了科学指引。

　　科技自立自强，是我们主动求变识变应变、因时因势而动的战略选择，是对科技创新规律认识的丰富和深化。看外部，近年来，国际环境错综复杂，经济全球化遭遇逆流，全球产业链供应链面临重塑，不稳定性不确定性明显增加。强化科技创新的高水平供给能力，努力促进产业链供应链自主可控，才能为构建新发展格局夯实基础，不断提升我国发展独立性。看内部，我国经济发展一些领域大而不强、大而不优。筑牢科技自立自强根基，为高质量发展提供新的成长空间和支撑点，有助于推动经济发展实现质量变革、效率变革、动力变革，不断提升我国发展自主性。从科技自身的发展来看，在一些研究领域，我国开始进入并跑、领跑阶段，抢占科技创新制高点，加快突破“卡脖子”问题，唯有坚持自主创新，把关键核心技术掌握在自己手里，才能不断提升我国发展安全性。

　　察势者智，驭势者赢。实现高水平科技自立自强，挑战往往孕育着机遇。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，数字化、智能化、绿色化为代表的新技术正与产业深入融合，量子科学、脑科学等前沿领域持续突破，这为我国在一些领域实现赶超开辟了新赛道。在危机中育先机、于变局中开新局，必须以科技的主动赢得国家发展的主动，以高水平科技自立自强来全面塑造发展新优势。

　　自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点，自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。我们完全有基础、有底气、有信心、有能力实现高水平科技自立自强。过去，走中国特色自主创新道路，我们取得了以“两弹一星”、载人航天为标志的一批重大科技成果，科技实力和综合国力不断提升。面向未来，我们有社会主义制度集中力量办大事的显著优势，有规模宏大的科技人才队伍，还有较为完整的科技创新链、产业链体系和庞大的市场容量等，这些都为科技发展提供了广阔空间。

　　当前，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。新的征程不可能一帆风顺，我们会遇到各种风险挑战。越是面对艰险、爬坡过坎，越要保持定力，增强信心，集中精力办好自己的事情。肩负起历史使命，实现高水平科技自立自强，我们就一定能把国家和民族发展放在自己力量的基点上，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月15日 19 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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