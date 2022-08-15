本报记者 蒋建科

中国农业科学院植物保护研究所副研究员刘永强怎么也没有想到，他这个研究农作物虫害的科研人员，竟然种起了葡萄，还把葡萄打造成山东省博兴县曹王镇的主导产业。

刘永强与葡萄结缘，与自己的专业有关，也和农科院对科研人员的培养、要求有关。“在攻读博士学位时，我的导师中国工程院院士吴孔明不仅要求我注重实验室的研究，更要扎根生产一线，从生产中发现问题、解决问题。”刘永强回忆。

有一次，刘永强在葡萄园调查鸟害问题时，发现并不是所有鸟都吃葡萄，这改变了“鸟对葡萄有害”这一传统认知。为此，刘永强通过改进防鸟网孔径的设计，利用麻雀在葡萄园吃虫不吃葡萄的习性，既控制了害虫，又保护了鸟类，一举两得。

种植葡萄每年会修剪下来大量的葡萄副梢，一直没有很好的利用途径。后来，刘永强让团队买了几只羊，尝试让它们吃葡萄副梢，解决了副梢处理的问题。

葡萄架下轮牧养羊，可以提高葡萄种植效益。可是，随着葡萄果穗的生长变重，果穗垂下来，给了羊“偷吃”果穗的机会。刘永强经过仔细观察，发现羊在晚上的取食更多的是靠嗅觉定位，而不是视觉。他又对葡萄园放牧的时间进行了优化，利用晚上放牧，葡萄成熟前的气味还不足以吸引羊，巧妙地解决了轮牧养羊对葡萄果穗的影响。

但很快，刘永强又发现了新问题——在没有葡萄副梢时，羊又面临没有食物的难题。刘永强与牧草专家合作，根据羊的营养需求搭配牧草种类，再根据葡萄架高度确定羊的品种，根据葡萄枝条及牧草的生物量控制羊的养殖数量，研发集成了葡萄园架下轮牧技术，节约了80%的葡萄架下空间。采用这样的方法，在不影响葡萄产量的同时，能够增产优质肉类产品，使一亩地产生了“一亩园，八分牧场”的效果。

在葡萄有害生物研究团队的努力下，最终形成了“林—草—牧”模式。2018年，团队与山东省博兴县曹王镇政府达成产学研合作协议，共同开展“葡萄规范化栽培及复合种养技术示范”项目。2019年，刘永强到曹王镇挂职，在当地探索形成了“科研院所+政府+示范基地+企业（或种植农场）”的成果转化机制。

目前，示范园带动当地发展葡萄种植面积达400余亩。“我希望未来能够带动形成1000至5000亩的高品质葡萄产区，更好服务‘三农’、助力乡村振兴。”刘永强说。

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 19 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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