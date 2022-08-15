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不会引发“退市潮”，对A股市场影响有限——

自美退市不意味主动推进金融“脱钩”

祝惠春
2022年08月15日08:19 | 来源：经济日报
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原标题：自美退市不意味主动推进金融“脱钩”

8月12日，中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石油化工股份等5家国有控股企业公司发布公告称，申请自愿将其美国存托股份从纽交所退市，受到市场关注。

相关各方表示，5家企业宣布自美退市，是从自身实际和商业角度考虑，不会对中概股、对中美两个资本市场构成大的影响或冲击，更不意味着主动谋求金融“脱钩”，不必过度解读。

企业自愿退市合理合规

5家企业都为大型蓝筹企业，多于本世纪初赴美上市。当时国内资本市场承载力有限，赴美上市融资，对于企业利用外资、提高公司治理水平、“走出去”深度融入全球市场等方面发挥了积极作用。上市以来，5家企业严格遵守美国市场规则和监管要求，也很好地回馈了美国市场和投资者。

近20年间，相关情况发生了大变化。5家企业多数股份在内地A股和香港H股上市，仅有少量基于H股的美国存托股份（ADS）在纽交所挂牌，占总股数不足1%，合计市值不足100亿元人民币。

相关投行人士告诉记者，这些企业上市以来一直承担较高的维护成本，作为中国国企还面临日趋复杂的监管要求。随着内地和香港资本市场功能日益完善，继续留美上市已不“划算”。5家企业预计近期将ADS从纽交所摘牌，达到一定条件后从美国证监会撤销注册，符合美国市场规则。ADS可以出售或者转回H股继续交易，国际投资者合法权益不会受损。

业内人士表示，启动自美退市计划，不影响5家企业继续利用境内外资本市场融资发展，也不影响其财务状况。预计其A股和港股的股价表现短期可能受到一定扰动，但中长期走势受到公司良好基本面的支撑，不会产生影响。

不会引发所谓“退市潮”

有人担心，这5家企业自美退市，会引发后续中概股“退市潮”。此担心大可不必。

8月12日，证监会相关部门负责人强调，上市和退市都属于资本市场常态，尊重企业根据自身实际情况、按照境外上市地规则作出的决定。实际上，这5家企业有较大特殊性，并不能代表200多家在美中概股企业的一般情况。

记者了解到，大部分中概股企业主动退市的条件和意愿不足。一方面，大部分在美中概股企业仍以美国为主上市地或唯一上市地，多数或全部股份在美上市。除非进行私有化，或者有其他可以承接全部股份的上市地，企业基于正常商业考虑一般不会主动退市。

另一方面，美国市场在支持科技创新型、初创型企业上有优势，对部分企业融资发展有较强吸引力。长期以来，中概股赴美上市实现了中国企业、新兴产业及国际投资者多方共赢，具有积极意义。

近年来，有一些在美中概股选择在香港第二上市、双重主要上市，或分拆在A股上市。相关人士认为，相当一部分在美中概股并不具备这样做的条件。而做出此类安排的企业，已借此解决了拓宽融资渠道、提升风险防控能力、经营地与上市地分离等问题，没有必要主动自美退市。

对A股市场影响有限

针对投资者关心的对A股市场的影响，业内人士指出，5家企业宣布自美退市对A股市场影响不大，不会对A股市场产生“抽血”效应。

5家企业均在A股、H股、美股三地上市，并且在美上市证券市值占比较小，A股或H股是其主上市地。同时，5家企业ADS是以H股为基础证券发行的，自美退市后可直接转换为港股交易，不涉及ADS回购，也不涉及同步在A股或港股融资问题。

同时，5家企业股价表现对A股市场整体运行的直接影响较小。即使受短期情绪影响，5家企业的股价出现一定波动，也不会对股指运行带来长期大影响。

今年以来，A股市场先后经受住地缘政治、疫情反复等多重冲击，总体保持相对稳健运行的态势。当前，国内经济基本面边际改善，政策面持续向好，流动性环境合理充裕，加上A股自身估值水平不高，市场稳定运行具备诸多有利条件。5家企业自美退市可能对投资者情绪有一定的短期扰动，但不会改变A股市场中长期向好的趋势。

坚定支持企业依法依规境外上市

我国扩大高水平开放的决心不会变，开放的大门只会越开越大。权威人士认为，中国正着力构建双循环新发展格局，积极融入全球市场，不会主动谋求金融“脱钩”。

近年来，个别境外市场将金融监管政治化、工具化，频繁制造事端打压外国公司，确实可能影响部分中国企业上市意愿，但中国企业积极开拓、拥抱世界是更大趋势。近期一些企业通过互联互通机制到瑞士等欧洲市场上市，就是很好的例证。

我国监管部门近期多次强调，坚定支持企业根据自身意愿选择上市地，加快健全境外上市相关规则制度，积极推进跨境审计监管合作磋商，旨在营造清晰、明确、友好的制度环境，支持企业根据自身实际情况，依法依规到包括美国在内的境外市场上市。这是用制度的确定性对冲外部环境的不确定性，充分体现我国坚持规范和发展并重，推进资本市场进一步扩大制度型开放的坚定决心。

在日臻完善的制度保驾护航下，中国企业一定能够继续用好本土和海外两个市场实现更大发展，全球投资者能够通过投资中国企业分享更多“中国红利”。

(责编：罗知之、陈键)
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