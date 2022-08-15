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小众咖啡开新店胜算几何

2022年08月15日08:19 | 来源：经济日报
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原标题：小众咖啡开新店胜算几何

最近，来自美国的蓝瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）国内第二家门店在上海静安嘉里中心开业，新店的落成吸引了不少咖啡爱好者前来“打卡”。

对于蓝瓶咖啡来说，“小众+精品”是关键词，店内空间设计是一大特色。此次新店以中国传统的屋面瓦为设计灵感，门店内使用的13000余块手工烧制的陶土砖由宜兴工厂定制。而作为“精品咖啡”细分下的代表品牌，新鲜烘焙是蓝瓶咖啡的卖点之一，全部咖啡都在48小时内烘焙完成。而与高品质相对应的是高价格，据大众点评网数据，蓝瓶咖啡的人均消费价格在60元左右。

有关数据显示，2021年我国新增咖啡相关企业2.59万家，同比增长12.5%，现存咖啡相关企业达15.9万家。2021年中国咖啡市场规模约为3817亿元，预计行业增速为27.2%，远高于全球2%的平均增速。预计2025年中国咖啡市场规模将达10000亿元。截至2022年6月30日，上海咖啡店数量达到了7857家，是全球咖啡馆最多的城市。

面对国内尤其是上海咖啡市场激烈的竞争，蓝瓶咖啡坚持开新店的理由是“鉴于中国市场的庞大规模及增速，预计在中国的发展速度将超过其他市场”。为了更好地发展中国市场，蓝瓶咖啡还透露，门店、电商及快消品都是其重点业务领域。

有分析认为，在中国的新消费市场，咖啡的饮用场景已经由社交、商务进一步转向日常刚需。在这一转变下，性价比成了很多人购买的首要选择因素。相较于精品咖啡，不断涌现的本土化平价咖啡具有更大的市场潜力和消费群体。

不过，也有观点认为，目前消费者对咖啡文化接受度还有极大的提高空间，高端精品咖啡市场空间占比为25%至30%，而市场上现有的品牌还不足以让高端精品咖啡市场空间饱和。在这一预测下，主打品质的蓝瓶咖啡尽管进入上海市场时间不长、开的新店数量不多，但仍然有机会在咖啡市场站稳脚跟，发展、培养咖啡深度爱好者。

小众咖啡如何在市场竞争中成功出圈，值得期待。

(责编：罗知之、陈键)
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