原标题：炒作虚拟货币该“凉”了

徐 骏作（新华社发）

日前，来自国家网信办的信息显示，随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。今年以来，国家网信办高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。有关部门应密切协作，从切断支付渠道、依法处置相关网站和移动应用程序、加强相关市场主体登记和广告管理等方面系统施策，全方位防范和处置虚拟货币交易炒作风险。（时 锋）

(责编：罗知之、陈键)

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