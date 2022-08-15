陈果静

原标题：人民币资产依然“魅力十足”

8月起，国际货币基金组织（IMF）最新特别提款权（SDR）货币篮子正式生效，人民币在其中的权重由此前10.92%上调至12.28%。此次人民币权重上调是国际社会对中国改革开放成果的肯定，有助于进一步提升人民币国际储备货币地位，也彰显出人民币资产对国际资金的吸引力。

SDR是IMF于1969年创设的一种补充性储备资产，与黄金、外汇等其他储备资产一起构成国际储备，也被IMF和一些国际机构作为记账单位。2016年10月1日，纳入人民币的SDR新货币篮子正式生效，包含美元、欧元、人民币、日元和英镑5种货币，当时人民币权重为10.92%。今年5月，IMF执董会完成了5年一次的特别提款权定值审查，将人民币在SDR货币篮子中的权重上调至12.28%，仍保持第三位。

上调人民币权重意味着人民币在国际贸易、外汇储备、全球外汇交易、跨境投融资的使用范畴更广泛且更受欢迎，在国际金融市场的影响力逐渐提高，人民币被越来越多国家纳入官方储备货币之中。IMF对SDR的定值审查指标主要分为两个方面：一是出口，即某个国家或地区在考察期货物和服务出口量位居世界前列；二是该货币可自由使用，即在国际交易支付中被广泛使用和在主要外汇市场上被广泛交易。实践中，主要通过货币在官方储备中占比、在外汇交易中占比以及在国际债务证券和国际银行业负债中的占比来衡量。近5年来，人民币在出口、官方储备、外汇交易等方面的占比明显提升。中国出口占比从5年前的10.5%上升至12%。官方储备占比方面，人民币占比从2017年的1.2%上升至2022年一季度的2.88%。外汇交易占比方面，人民币外汇交易量的占比从2016年的2.0%上升至2019年的2.2%，为全球第八位。

人民币在SDR中的权重提升，得益于中国经济基本面稳中向好。过去几年，尽管疫情对全球产业链、供应链以及国际贸易活动都造成很大冲击，但中国克服疫情等影响，出口规模持续保持稳步增长，人民币币值相对稳定，吸引了更多国际投资者分享中国经济红利。

人民币在SDR中的权重提升，是国际社会对中国改革开放成果的肯定。近年来，人民币利率和汇率市场化改革取得重要进展，投资渠道不断拓宽，可投资资产种类不断丰富，投资程序不断简化。营商环境持续改善，境外投资者投资人民币资产的便利性进一步提高。截至2022年6月末，境外主体持有境内人民币金融资产余额为10.1万亿元，其中持有股票、债券规模均为3.6万亿元，分别是2016年末的5.5倍和4.3倍。与此同时，更多经济体将人民币作为其官方储备货币，境内外主体使用人民币进行跨境结算实现稳步增长。

人民币在SDR中的权重提升，有利于提升各国金融机构对人民币的认可以及人民币的国际形象和地位。接下来，人民币国际化仍要着眼长远，一步一个脚印扎实推进。人民币国际化与金融业对外开放相伴同行，接下来，我国仍将继续坚定不移推动中国金融改革开放。在安全可控的前提下，对标国际高标准，推动形成以负面清单为基础的更高水平开放，实现系统性、制度性开放。同时，进一步提升境外投资者投资中国金融市场的便利性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更便利的环境。

(责编：罗知之、陈键)

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